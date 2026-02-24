世界的人気を誇る日本人アーティストグループ「XG」のプロデューサーの男が、コカインを所持したとして逮捕されました。ワールドツアー真っ最中の逮捕に、衝撃が広がっています。

【写真を見る】日本人7人組ガールズグループ「XG」

XGプロデューサーをコカイン所持の疑いで逮捕

ファン

「サイモンさん！」

「かわいい！」

ファンの声援を受け、男はお辞儀をし、ピースサインで応えました。これは、22日の夕方、名古屋市のコンサート会場で撮られた映像です。事態が動いたのは、このコンサートの直後のことでした。

警察車両の後ろに乗った男は、下を向いたまま報道陣のカメラに表情を見せることはありませんでした。

アーティストグループ「XG」のプロデューサーで、「SIMON（サイモン）」などとして活動する酒井じゅんほ容疑者（39）が現行犯逮捕されました。

23日未明、コカインを所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いが持たれています。去年10月…

記者

「カバンを持って車に乗り込みました。これからライブの現場に行くのでしょうか？」

私たちは、自宅を出て足早に車に乗り込む酒井容疑者の姿を捉えていました。

「奇抜なファッション」「かっこいい」若者を惹きつける「XG」の魅力

「XG」プロデューサー 酒井じゅんほ容疑者

「全世界に見たことのないパフォーマンス、ビジュアルを見せつけるというところを、戦略の一番大きなコアとして持っていました」

去年、「XG」のプロデュースについてこう語っていた酒井容疑者。

「XG」は2022年にデビューした日本人7人組のガールズグループです。

デビューから間もなく4年。全米ビルボードチャートの部門で日本人アーティストとして初の1位を獲得するなど、日本だけでなく世界でも人気を得ていました。

多くの若者を惹きつける「XG」の魅力とは…

20代 大学生

「楽曲自体も周りとかぶらないというか、ダンスも他の女性グループに比べてスキルも高いなと思って、パフォーマンス力がすごい高いなって感じますね」

20代 会社員

「奇抜なファッションっていうか、世界観がすごく良いんじゃないかなとは思います」

10代 大学生

「かっこいい方たちで、独自のスタイルを貫いてる感じかなって」

そんな「XG」をデビュー前から育て上げてきたのが酒井容疑者です。

20代

「親身に接して育ててきたグループがあるのに、自分（酒井容疑者）はそういうことをして責任の無さを思ってしまう」

10代 専門学生

「残念ですよね。今新しいアルバムとかライブとかも出ていて、波に乗ってきている状態だなと思っていたんで、もったいないなと思います」

20代

「メンバーの子たちが心配だとおもいます。（酒井容疑者は）親みたいな存在だったから、ショックを受けていないかなと」

エイベックス社員2人も薬物所持で逮捕 ワールドツアー中の出来事

事件発覚のきっかけとなったのは去年3月、警視庁にもたらされた匿名の通報でした。

匿名の通報（去年3月）

「酒井容疑者らがコカインや大麻を使用している」

その後、内偵捜査を進めていたという警視庁。

「XG」は現在、ワールドツアーを開催中で、酒井容疑者は22日は、名古屋市で開かれていたコンサートに参加していたといいます。

捜査関係者によると、酒井容疑者はコンサート後、「エイベックス」の2人の社員を含む3人の男とともに愛知県内の宿泊先のホテルの一室に集まっていました。

そこを警視庁の捜査員が捜索したところ、部屋のテーブルからコカインが入った4つの袋と乾燥大麻が入った1つの袋が見つかったということです。

警視庁は「エイベックス」の2人の社員ら3人の男も同じ容疑で現行犯逮捕しましたが、4人の認否を明らかにしていません。

警視庁はコカインの入手ルートなどを捜査しています。