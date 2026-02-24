お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が23日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。街で偶然遭遇したお笑い芸人について語った。

山内は先日区役所に用事があり出かけたという。用事を済ませ、建物を出てタクシーを呼ぼうと立っていると急に背後から「俺は区役所とかは入って大丈夫やんな」と声をかけられたとした。

「えって思って、振り向いたら、TKOの木下（隆行）さんやった」と山内。木下は20年には後輩芸人へのパワハラ問題がクローズアップされ、所属事務所を退所していただけに、再度「俺は大丈夫やんな、区役所は」と自虐ネタとして確認してきたと言い、山内は「あ、いや、木下さんは区役所はもしかしたらちょっとダメかもしれない」とボケたと笑わせた。

さらに「っていうか、今一緒にいるのマスコミに撮られるといけないんで。すいません」と冗談を言ったと続けた。

木下からの「えっ、あかんの」との言葉にも、山内は「いやごめんなさい。今木下さんってちょっと…」とさらにボケ、木下は「へえ〜、そうなんや」とノリノリで返答したという。

山内は改めて「いやびっくりした」と言い、木下については「今ちょうどタイから帰って来ていたらしくて。普段はほんまにタイにいてはるねんて」と近況を伝えた。

木下は昨年9月にタイに拠点を移しており、「基本3カ月か4カ月向こうに行って、たまにこっちに用あって帰ってきて」と山内。相方の濱家隆一は「年に3、4回のタイミングで会えたんや」と驚いた。

山内は区役所の前で「めっちゃ久しぶりじゃないですか」「またインスタ見てますんで、頑張ってください」といった話もしたとし、木下は「俺、タイに行って一発目の投稿があれやで」と苦笑したという。

木下は拠点を移した直後にインスタグラムに僧侶が着る袈裟（けさ）姿で寺院の前に立つ様子や、寺院周辺を合掌しながら歩く様子を収めた動画をアップ。これが“大炎上”し、のちに謝罪していた。

山内は「（寺院前で）タイの袈裟みたいなのを着て」「大炎上して」と語り、木下はそれについて「あかんねんけどな」と話したとも回顧。

濱家は「その2人でいるところの写真、撮られといてほしいなあ。あかんことはないねんけれども」としたものの「でもはっきりと電波に乗せて木下さんとつながりあるって言いましたよ」と明言。

山内は「いやいや、つながりはないんですよ」と冷静に否定していた。