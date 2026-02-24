きょうの日中は春の陽気になるものの、夜は雨の降る所があるでしょう。

【写真を見る】あすは｢雨｣予想 きょうの最高気温は名古屋20℃ 岐阜19℃ 津15℃予想 春本番の暖かさに 愛知･岐阜･三重の天気予報（2/24 昼）

正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。この時間の気温は15.5℃で、きのうよりも風は穏やかです。

きょうの午後は晴れ間が広がるものの、次第に雲が厚みを増して夜は雨の降り出す所があるでしょう。今夜からあすにかけては、雨雲が広がる予想です。



最高気温は名古屋や豊橋で20℃、岐阜で19℃、津では15℃の予想で、日中は各地で春本番の陽気になるでしょう。夜もあまり気温が下がらず、暖かさが続く見込みです。

あすは終日「雨」

【週間予報】

あす水曜日は雨の一日で、本降りの雨になる所もあるでしょう。あさって木曜日は日差しが戻りますが、金曜日から土曜日にかけて、再び雨が降る見込みです。その後、日曜日には青空が戻るでしょう。気温が高く、花粉が飛びやすい天気となりそうです。しっかりと花粉対策をしてお出かけください。