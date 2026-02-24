【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】まさか行くつもり？「保護者2名まで」なのに＜第4話＞#4コマ母道場

世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。

第4話　今回はすみません



【編集部コメント】

とうとう問題が勃発しましたね。今までお祝い事には必ずお気に入りのお着物を着て参加してきたお義母さん。当然、初孫アユムくんの入学式にも出席する気満々だったのでしょう。ところが学校からの案内では、来場者は「各家庭2名まで」とのことでした。当然アユムくんの両親であるスミレさんとシュンさんが参加すると思うのですが、お義母さんは「言わなきゃわからない」と自らも参加する気満々です！　どうする？　スミレさん！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子