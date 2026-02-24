きょうの山形県内は高気圧の影響で晴れや曇りとなっています。

【写真を見る】山形県内 きょうは高気圧の影響で晴れや曇り 3月中旬から下旬並みの気温になる予想

このあとは気温が上がり３月中旬から下旬並みになる予想ですが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りとなり夜遅くから雨の降るところがある見込みです。

午前９時頃の山形市です。青空が広がり、道行く人の中には上着を薄手の者にしている人もいました。

きょうの県内は高気圧の影響で晴れや曇りとなっています。

最低気温は酒田で４．６度、新庄で１度、山形で－１．２度、米沢で－２．１度と、３月上旬から４月中旬並みのところが多くなりました。

学生「暖かくなってきて全然ジャンパーいらないくらい。（夜は）凍えるくらい寒くて温度差で体調がやられそうです」

県内このあとの日中の予想最高気温は９度から１２度と、３月中旬から下旬並の暖かさになる見込みです。

しかし、前線や湿った空気の影響により夜遅くから雨の降るところがあり、あすの午前中は雨や雪となるところが多くなる見込みです。

県内全域でなだれに注意してください。