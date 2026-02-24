ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀・玄海町で深夜に建物火災 有浦上の日の出松溜付近 翌日未明に… 佐賀・玄海町で深夜に建物火災 有浦上の日の出松溜付近 翌日未明に約2時間後鎮火（2月23日午後10時20分ごろ発生） 佐賀・玄海町で深夜に建物火災 有浦上の日の出松溜付近 翌日未明に約2時間後鎮火（2月23日午後10時20分ごろ発生） 2026年2月24日 11時54分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県災害メールによると、23日午後10時20分ごろ、玄海町有浦上（日の出松溜付近）で「建物火災」が発生した。24日午前0時14分ごろ鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ガラス製灰皿、乾電池… 思わぬ品が出火原因に 福岡・福津市の林野火災で消防隊出動 本木1957番付近 応援隊も出動（2月24午前10時22分ごろ） 福岡・古賀市の火災で早朝に消防隊出動 千鳥3丁目3番付近（2月24午前6時54分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 商店街, 老人ホーム, グループウェア, デイサービス, 葬祭, 上田, 大学, 鎌倉, 大阪