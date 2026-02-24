コメ作りが始まるのを前に、中越地域のコメ生産者が集まり課題や対策を共有する大会が開かれました。



長岡市で開かれたJAえちご中越の生産者大会には、コメ農家や関係者など約1000人が集まりました。JAからは価格の高騰による銘柄米の販売伸び悩みや在庫の増加などについて報告があり、非主食用米も含め需要を踏まえて生産することが重要と呼びかけがありました。



■JAえちご中越経営管理委員会 吉田文彦会長

「良食米の生産についてはJAの営農指導部も精いっぱい当たらせてもらうが、需要に見合った生産について皆さんのご理解とご協力をお願いする。」



また、高温への対策として、苗を適正な密度と深さで植えることや田植え時期の前倒し、水管理の徹底などが指導されました。