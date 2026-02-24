岩井千怜が5位へジャンプアップ ティティクルが首位に浮上【米国女子賞金ランキング】
米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
今大会で2位に入った岩井千怜は、16万7061ドル（約2583万円）を獲得。今季獲得賞金も18万8338ドル（約2912万円）とし、賞金ランキングも27位から5位に浮上した。同大会で地元優勝を挙げた世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが27万ドル（約4174万円）を加算し、33万4999ドル（約5179万円）。同ランキングでも首位に浮上した。開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）が31万5000ドル（約4870万円）で2位、エイミー・ヤンが22万4001ドル（約3463万円）で3位と続く。他の日本勢では、山下美夢有が4ランクダウンの9位。畑岡奈紗が15位、古江彩佳が16位、岩井明愛が24位、竹田麗央が30位、吉田優利が48位、西郷真央が52位、笹生優花が54位、勝みなみが58位、馬場咲希が69位だった。
