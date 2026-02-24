ミシェル・ウィー・ウェストが現役復帰へ 新リーグ『WTGL』に参戦表明
女子ゴルフの新リーグ「WTGL」は23日、ミシェル・ウィー・ウェスト（米国）が参戦すると発表した。2023年の「全米女子オープン」を最後に現役を退いたウィーにとって、競技復帰となる。
【写真】現役時代には大胆露出ウェアで話題に
WTGLはLPGAと連携し、2026-27年冬に開幕予定のチーム形式リーグ。フロリダ州パームビーチガーデンズの「SoFiセンター」を舞台に、スピード感あるマッチプレー方式で行われる。マイク装着やリアルタイムデータ表示など、テクノロジーを活用したエンターテインメント性の高いフォーマットが特徴となる。2児の母でもある36歳のウィーはツアー通算5勝を誇り、2014年の全米女子オープンを制したメジャー覇者。引退後は大会ホストや投資家として活動していたが、「再び競技に挑戦できることに興奮している。女性ゴルフにとって強力なプラットフォームになる」とコメントした。現時点で発表されているWTGLの参加予定選手には、世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）、同3位のチャーリー・ハル（イングランド）、メジャー3勝のリディア・コ（ニュージーランド）らが名を連ねる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアー 開催日程
日本勢は？ 最新の米女子賞金ランキング
ミシェル・ウィー・ウェスト プロフィール
ミシェル・ウィーがツアー引退「ペブルビーチで最後のラウンドができて良かった」
渋野日向子、原英莉花の今季初戦はどこになる？
【写真】現役時代には大胆露出ウェアで話題に
WTGLはLPGAと連携し、2026-27年冬に開幕予定のチーム形式リーグ。フロリダ州パームビーチガーデンズの「SoFiセンター」を舞台に、スピード感あるマッチプレー方式で行われる。マイク装着やリアルタイムデータ表示など、テクノロジーを活用したエンターテインメント性の高いフォーマットが特徴となる。2児の母でもある36歳のウィーはツアー通算5勝を誇り、2014年の全米女子オープンを制したメジャー覇者。引退後は大会ホストや投資家として活動していたが、「再び競技に挑戦できることに興奮している。女性ゴルフにとって強力なプラットフォームになる」とコメントした。現時点で発表されているWTGLの参加予定選手には、世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）、同3位のチャーリー・ハル（イングランド）、メジャー3勝のリディア・コ（ニュージーランド）らが名を連ねる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアー 開催日程
日本勢は？ 最新の米女子賞金ランキング
ミシェル・ウィー・ウェスト プロフィール
ミシェル・ウィーがツアー引退「ペブルビーチで最後のラウンドができて良かった」
渋野日向子、原英莉花の今季初戦はどこになる？