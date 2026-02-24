『名探偵プリキュア！』似てるよな…変身シーン映像公開で大反響「一生好き」「芸術点めっちゃ高い」
人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のキュアアンサー＆キュアミスティックの変身シーン映像が公開された。約2分間の映像で、名乗りも紹介されており、ネット上で話題になっている。
【動画】顔そっくり！気になるポーズ…『名探偵プリキュア！』変身シーン映像
キュアアンサーの名乗りは「どんな謎でもはなまる解決！名探偵 キュアアンサー！」、キュアミスティックは「重ねた推理で笑顔にジャンプ！名探偵 キュアミスティック！」。
変身シーンだけの映像にファンは「『くるっと回して！』『キュートにキメるよ〜！』のとこ一生好き」「髪おろした二人が可愛いのはもちろんだが、BGMがいいね 軽快なミステリー作品のオープニング曲にも使えそうなテンポとリズムが心地良くて好き」「横に並ぶと、やっぱり似てるよね」。
「2人で1つの変身バンクということは今後この2人が変身するときは絶対にペアということです 尊いよね」「芸術点めっちゃ高いと思うんすよ 喋ってる時は音楽控えめで、変身中時は華やかに、カメラを寄せてからバッと広げることでダイナミックに、徐々に音楽は盛り上げて、最後の決めゼリフでドアップにして決めポーズ！」などの声をあげている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
