ロックバンド「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢さんを追悼した。



ＹＯＳＨＩＫＩは「ＳＵＧＩＺＯからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と胸中を明かした。

ＬＵＮＡ ＳＥＡとの出会いは３５年以上前のことで、Ｘ ＪＡＰＡＮのＨｉｄｅさんが「かっこいいバンドがいる」とＹＯＳＨＩＫＩに紹介したという。「そして真矢は、いつも笑顔で支えてくれた優しい弟のような存在でした。真矢との思い出は数え切れません。素晴らしいドラマーであり、ステージでの圧倒的な存在感と温かい人柄を、これからも忘れることはありません。日本のロックの歴史の中に、彼の音は永遠に刻まれています」と思いをつづった。

最後に「真矢、今まで本当にありがとう。ゆっくり休んで。いつかまた、空の上で一緒にセッションしようね。心からの感謝と敬意を込めて。どうか安らかに。Ｒｅｓｔ ｉｎ Ｐｅａｃｅ．」と悼んだ。

真矢さんは、１７日に死去していたことが、２３日にバンドの公式サイトで発表された。５６歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで済ませたという。