¥È¥é¥¸¥ã¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢¥á¥¤¥¯¡ß¥á¥¬¥Í¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê ¡ÈºÆ¡¹½ÅÈÇÉ½»æ¡ÉÏÃÂê¤ÎKEY TO LIT¤âÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/24¡ÛTravis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¡¢3·î2ÆüÈ¯Çä¤Î±ÑÊ¸¾ðÊó»¨»ï¡ØEye-Ai¡Ê¤¢¤¤¤¢¤¤¡Ë¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¡§¥¶¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë4·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£ÆÃ½¸¤Ë¤ÏKEY TO LIT¤¬»ïÌÌ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥á¥¤¥¯¡ß¥á¥¬¥Í¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¤òÈ¯Çä¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç³èÆ°¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¶È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¼·¸Þ»°³Ý¤Î³èÌö¤Ë¥º¡¼¥à¡£¤³¤³¤À¤±¤Î¥¥é¥¥é¥á¥¤¥¯¤ä´ã¶À¥«¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¡¢É½»æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëË¹»Ò»Ñ¤Ê¤É¡¢½Õ¤é¤·¤¤°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤òÁ´12P¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¡¢ÊÀ»ï¤ÎÉ½»æ¤ÇºÆ¡¹½ÅÈÇ¤·¤¿KEY TO LIT¤âÁ´12P¡ÊÆâ1P¤ÏÏÂÌõ¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢¿´¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¡È¿´¤òÅð¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡É¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÆ¡¹½ÅÈÇ¤â´Þ¤á¤¿1Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äº£¸å¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥á¥¤¥¯¡ß¥á¥¬¥Í¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¢¡¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÖEye-Ai¡×É½»æÅÐ¾ì
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¤òÈ¯Çä¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç³èÆ°¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¶È¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¼·¸Þ»°³Ý¤Î³èÌö¤Ë¥º¡¼¥à¡£¤³¤³¤À¤±¤Î¥¥é¥¥é¥á¥¤¥¯¤ä´ã¶À¥«¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¡¢É½»æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëË¹»Ò»Ñ¤Ê¤É¡¢½Õ¤é¤·¤¤°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤òÁ´12P¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ºÆ¡¹½ÅÈÇÏÃÂê¤ÎKEY TO LIT¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ÈäÏª
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¡¢ÊÀ»ï¤ÎÉ½»æ¤ÇºÆ¡¹½ÅÈÇ¤·¤¿KEY TO LIT¤âÁ´12P¡ÊÆâ1P¤ÏÏÂÌõ¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢¿´¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¡È¿´¤òÅð¤ó¤À¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡É¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ºÆ¡¹½ÅÈÇ¤â´Þ¤á¤¿1Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äº£¸å¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û