【モデルプレス＝2026/02/24】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月23日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露した。

◆中川安奈、ミニスカートゴルフウェア公開


中川は「久しぶりにゴルフに行けました」「ゴルフは楽しいなぁ またすぐ行きたいっ！」とつづり、ゴルフクラブを持ったゴルフコースでのショットを公開。黄色のポロシャツに黒のミニスカート姿やカートに乗っている姿で、ほっそりとした脚が際立っている。

また「練習に一生懸命だった頃よりもちょっと調子がいい気がして…気のせいかな？笑 変に色々考えない方がよかったりもするのかもとか、いやでもやっぱり練習しないととか、2周3周考えを巡らせてます」ともコメントしている。

◆中川安奈のミニスカート姿が話題


この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「一緒にコース周りたい」「可愛すぎる」「セクシー」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

