元NHK中川安奈アナ、ミニスカゴルフウェア姿にファン歓喜「ドキドキしちゃう」「一緒にコース周りたい」
【モデルプレス＝2026/02/24】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月23日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を披露した。
【写真】32歳元NHK美人アナ「ドキドキしちゃう」ミニスカウェアから美太もも披露
中川は「久しぶりにゴルフに行けました」「ゴルフは楽しいなぁ またすぐ行きたいっ！」とつづり、ゴルフクラブを持ったゴルフコースでのショットを公開。黄色のポロシャツに黒のミニスカート姿やカートに乗っている姿で、ほっそりとした脚が際立っている。
また「練習に一生懸命だった頃よりもちょっと調子がいい気がして…気のせいかな？笑 変に色々考えない方がよかったりもするのかもとか、いやでもやっぱり練習しないととか、2周3周考えを巡らせてます」ともコメントしている。
この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「一緒にコース周りたい」「可愛すぎる」「セクシー」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NHK美人アナ「ドキドキしちゃう」ミニスカウェアから美太もも披露
◆中川安奈、ミニスカートゴルフウェア公開
中川は「久しぶりにゴルフに行けました」「ゴルフは楽しいなぁ またすぐ行きたいっ！」とつづり、ゴルフクラブを持ったゴルフコースでのショットを公開。黄色のポロシャツに黒のミニスカート姿やカートに乗っている姿で、ほっそりとした脚が際立っている。
◆中川安奈のミニスカート姿が話題
この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「一緒にコース周りたい」「可愛すぎる」「セクシー」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】