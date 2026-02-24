ÂÀÅÄ¸÷Âå»á¡¢¡Ö²«¿§¿Í¼ï¡×É½¸½¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÈ¿¾Ê¡¡¡Öº¹ÊÌ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå»á¤¬2026Ç¯2·î23Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ö²«¿§¿Í¼ï¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¤Ï¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¡ÙÅù¤Î¸À¤¤Êý¤Ë²þ¤á¤Þ¤¹¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸÷Âå»á¤¬18Æü¤ËX¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢Í§Ã£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤º¢¤ËÍø³²´Ø·¸¤â¤Ê¤¯µ¤¤Î¹ç¤Ã¤¿Í§¿Í¡£º£¤Ï¸ß¤¤¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¡¢ÌÇÂ¿¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ß¤¤¤Ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤ÏÂ¶¡¹¤Î»Å»ö¤Ë¸ý¤ò¶´¤à¿Í¤òÍ§Ã£¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÍ§Ã£¤ò²±Â¬¤Ç°¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤³¤È¡£Æ±»þ´ü¡¢¸÷Âå»á¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬X¾å¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸÷Âå»á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸÷Âå»á¤Ï21Æü¤ËX¤Ç¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¿Í¡£ÂÀÅÄ¤âÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¤è¡£Ä´¤Ù¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡£¤À¤«¤é²¿¡©°ã¤¦¹ñ¤Î¿Í¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡£¿Í¼ïº¹ÊÌ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ÕÃÏ°¤Ê²«¿§¿Í¼ï¡×¡ÖÊ¬¤«¤ë¡©¥¢¥¸¥¢¤Î¿ÍÃ£¤Ï¡¢²«¿§¿Í¼ï¤È¤¤¤¦Æ±Ë¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿Í¼ï¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¥ì¥Ã¥Æ¥ëÄ¥¤ê¡×¡Ö¡Ø²«¿§¿Í¼ï¤ÏÆ±Ë¦¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¼ïº¹ÊÌ¤½¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸÷Âå»á¤Ï23Æü¤ËºÆ¤ÓX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä¤ÎÅê¹Æ¤Ç»È¤Ã¤¿¡Ø²«¿§¿Í¼ï¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£º¹ÊÌ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹ñÀÒ¤ä½Ð¼«¤Ç¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£¸í²ò¤òÀ¸¤àÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë²ÌÅª¤Ëº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷Âå»á¤Ï¡Ö¸À¤¤Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸µ¥Ý¥¹¥È¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤ä¥ë¡¼¥Ä¤òÍýÍ³¤ËÃ¯¤«¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£ËÜÂê¤Ï¡¢»ä¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯²»À¼¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ç¤¹¡£¸í¾ðÊó¤ÇÃ¯¤«¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Ê¬ÃÇ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÉ½¸½¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¡ÙÅù¤Î¸À¤¤Êý¤Ë²þ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£