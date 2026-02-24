人間の平均寿命はまだ限界に達していないが地域間格差が悪化している可能性
裕福な国々では過去1世紀半以上にわたって国民の平均寿命が延伸してきましたが、一部の専門家らは「いつになったら平均寿命の延伸が停滞するのか？」と疑問に思っています。一部の西側諸国では、すでに平均寿命の延伸がごくわずかになっており、事実上ゼロになっている国もあります。新たに、フランス国立人口学研究所の研究チームが西ヨーロッパ13カ国のデータを分析したところ、「人間の平均寿命はまだ限界に達していない」との結果が示されました。
https://www.nature.com/articles/s41467-026-68828-z
Where are Europe’s oldest people living? What geography tells us about a fragmenting continent
https://theconversation.com/where-are-europes-oldest-people-living-what-geography-tells-us-about-a-fragmenting-continent-274550
研究チームは裕福な国々における平均寿命の延伸や停滞を調べるため、合計約4億人が住んでいる13カ国の西ヨーロッパ諸国(イギリス・アイルランド・ポルトガル・スペイン・フランス・ベルギー・オランダ・デンマーク・ドイツ・スイス・イタリア・オーストリア・ルクセンブルク)の国家統計局から死亡率と人口統計データを収集しました。
研究チームは13カ国を450の地域に分割して、1992〜2019年の出生時平均寿命の延伸率を地域ごとに再計算しました。出生時平均寿命は全年齢層の死亡率を反映する指標であり、高度な統計手法を用いることで2003年の熱波や2014〜2015年に猛威をふるった季節性インフルエンザなど短期的な変動を考慮せず、根底にある主要な傾向を捉えることができたとのこと。
なお、2019年を分析の区切りとしたのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが出生時平均寿命に長期的な影響を与えているのか、あるいは2020〜2022年の限定的な影響にとどまっているのかを判断するのに時期尚早だったためです。
研究チームは今回の分析により、過去30年間にわたる西ヨーロッパ全域の地域的な寿命の軌跡について、前例のない詳細度で知ることができました。その結果、以下の3つの発見が得られたとしています。
◆1：人間の平均寿命はまだ限界に達していない
今回の研究によって浮かび上がった最初のメッセージは、「人間の平均寿命はまだ限界に達していない」ということです。
以下のグラフは縦軸が出生時平均寿命、横軸が年を表しており、左のグラフが男性、右のグラフが女性です。黒色の実線が450地域の平均を示しており、青色の実線が最も平均寿命が長い上位10％の地域の平均、赤色の実線が最も平均寿命が短い下位10％の平均です。青色の実線を見ると、最も平均寿命が長い地域では男性だと年間約2.5カ月、女性では年間約1.5カ月のペースで寿命が延伸し続けていることがわかります。この平均寿命の延伸率は、過去数十年間の延伸率とほぼ同等でした。
研究チームによると、最も平均寿命が長い地域には北イタリアやスイス、スペインの一部の州、フランスのパリ周辺やその他一部地域が含まれるとのこと。これらの地域では2019年の出生時平均寿命が男性で83歳、女性が87歳となっています。
研究チームは、「言い換えれば、繰り返し懸念されているにもかかわらず、寿命延長がガラスの天井にぶつかったことを示すものは今のところ何もなく、平均寿命の延長は依然として可能です。これは、『平均寿命の延伸は停滞している』という大ざっぱに警鐘を鳴らすような主張に反論する根本的な結果です」と述べました。
◆2：2000年代半ばに地域差が顕著になった
出生時平均寿命が低い下位10％の地域では、1990年代〜2000年代初頭に大幅な平均寿命の延伸が見られました。この延伸率は他のどの地域よりもはるかに大きく、ヨーロッパ全体で地域ごとの平均寿命差が縮まる結果となりました。
しかし、2005年ごろには下位10％の地域における平均寿命の延伸が大幅に減少し、事実上停滞しました。これらの地域にはドイツ東部やベルギーのワロン地方、イギリスの一部地域などが含まれます。研究チームは、「ヨーロッパにおける長寿化は、究極的には進歩を続ける先進地域と、勢いが衰えて逆転さえしている後進地域に二分されています。私たちは1990年代の追い上げの勢いとは対照的な、地域間の格差を経験しています」と述べました。
◆3：55〜74歳の死亡率が決定的な役割を果たしている
研究チームは平均寿命延伸の地域間格差について理解するため、各年齢層における死亡率の推移を分析しました。その結果、乳児死亡率や75歳以上の死亡率増加ではこれらの地域間の格差は説明できず、主に65歳前後(55〜74歳)の死亡率が原因であることが示されました。
1990年代、心血管治療へのアクセスとリスクのある行動の変化により、65歳前後の死亡率は急速に低下しましたが、2000年代以降は再び一部地域で死亡リスクが上昇傾向になっています。以下の地図は、西ヨーロッパ450地域における55〜74歳の死亡率が2018〜2019年にかけてどのように変化したのかを示したもので、左が男性、右が女性です。濃い青色ほど死亡率が低下したことを表し、白色は停滞、薄い赤色は上昇を表しています。地図からは、ドイツのさまざまな地域で停滞あるいは死亡率の上昇がみられるほか、フランスの地中海沿岸地域に住む女性の死亡率も上昇していることがわかります。
研究チームは、65歳前後では死亡者数が多いため、この年齢層における死亡率の変化が全体的な平均寿命の増減に大きく影響すると指摘。今回の研究では、65歳前後の人々で死亡率の格差が生じている原因までは特定できないものの、近年の研究では飲酒・喫煙・栄養不足・運動不足といった要因を検証する必要性が示唆されているとのこと。
また、2008年の経済危機もヨーロッパ全域の地域格差を顕著にしており、一部地域では住民の健康状態が悪化して長期的な打撃を受けましたが、高度な資格を必要とする雇用が集中している地域では、さらなる平均寿命の延伸が見られました。この結果は、長寿は医学の進歩だけでなく社会経済的要因にも左右されることを示しています。
研究チームは今回の結果から、依然として平均寿命のさらなる延伸が可能である一方、ヨーロッパの一部地域では65歳前後の死亡率増加によって、過去15年間にわたり平均寿命が停滞していると指摘。「近年の動向から判断すると、ヨーロッパは最終的に二層構造となり、寿命の限界を押し広げ続ける少数の地域と、寿命の伸びが鈍化する大多数の地域に分かれる可能性が十分に考えられます」と述べました。