男性ダンスボーカルグループ「ＯＷＶ」は２４日までに公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。２３日の配信で不適切な発言があったため、アーカイブ配信を中止すると報告した。

「【お詫び】」と題し、「このたび、２月２３日（月）に出演いたしました ＮＡＴＳＬＩＶＥ『ＯＷＶ Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｐａｒｔｙ』内におきまして、出演メンバーによる不適切な発言がございました。そのため、アーカイブ配信を中止させていただくこととなりました」と説明。

「配信を楽しみにお待ちいただいていた視聴者の皆さま、ならびに関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し、「ＯＷＶメンバーはじめ、スタッフ一同、再発防止に向けて全力で取り組み、今後も皆さまが安心して楽しんでいただける番組作りを心掛けます」とつづった。

２３日のＸでは「＃ＯＷＶ Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｐａｒｔｙ」と同日午後９時からの配信番組について伝え、「＃中川勝就 ＃佐野文哉 が『焼き牡蠣麻婆豆腐』に挑戦」と内容を告知していた。