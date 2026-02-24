３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇に挑む侍ジャパンが２４日、１４日から行ってきた宮崎強化合宿を打ち上げ、「アドバイザー」として参加したパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１１日間を総括した。昨年１０月に右肘手術を受けて今季全休ながら、井端監督の熱心なオファーに応え、極めて異例となる全日程への参加が実現。連覇を目指す侍戦士に「こういう機会をいただいたことに感謝している。井端監督が胴上げされることを祈っています」とエールをおくった。手締めの後には投手陣とマウンドで記念撮影も行った。

登場からスケールが違った。合宿スタートを翌日に控えた１３日、チャーター機で宮崎に上陸した。故障で代表入りはならなかったが、国内組中心の合宿にあって群を抜く実績とスター性。連日、多くのファンが一挙手一投足を追い、「ダル・フィーバー」を巻き起こした。

「選手の皆さんが自信を持って大会に臨めるように、過去の大会から得た経験を選手達に伝えられたら」という言葉通り、毎日のように選手に優しくアドバイス。背番号１１のウェアを来て、寸暇を惜しんで動き回った。ＷＢＣ球への適応方法をはじめ、今大会から導入されるピッチクロック（投球間隔の時間制限）、ピッチコム（バッテリー間のサイン伝達機器）については、投手がサインを出す案を提示するなど、豊富な経験を元に具体的な助言を重ねた。連日のサイン会は詰めかけたファンに大好評だった。

最終日のこの日は投手陣のウォーミングアップに姿を見せたあと、ブルペンに移動。ロッテ・種市の投球を後ろから見守り、ロッキーズ・菅野のライブＢＰにも目をこらした。前回大会では代表メンバーとして世界一に貢献。兄貴分として精神的支柱となり、一体感を生み出す上で不可欠な役割を担ったレジェンドが、有形無形の財産を侍メンバーに伝え、充実の１１日間を終えた。

◆ダルビッシュの宮崎合宿

▽１３日 チャーター機で宮崎入り

▽１４日 激励に訪れた松井秀喜さんと夢の共演。「幼少期からすごく応援していたので、お会いできてすごくうれしかった」。松本、北山を指導

▽１５日 藤平に高めの使い方などをアドバイス。連日のサイン会

▽１７日 大勢にスライダーについてアドバイス。「（大きく）曲がるからいいというわけでもない」

▽１８日 投手がサインを出す、などピッチクロック、ピッチコム対策を投手陣に伝授

▽１９日 ピッチクロック、ピッチコム対策を実演。激励に訪れた栗山監督からは「愛してます」

▽２１日 曽谷、宮城の左腕コンビに熱視線をおくり、アドバイス

▽２２日 合流した菅野に助言。菅野は「本当に教えるのがすごく上手な方」と感動

▽２３日 菅野と１時間超の濃密な会話。「腹を割って、いろいろ話ができた。ここ（宮崎）に来て良かった」

▽２４日 菅野のライブＢＰなどをチェック。打ち上げ