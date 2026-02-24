「これから好きになるかもしれない」好意がないと伝えても…執着ママ友が諦めなくて【バレンタインとママ友の執着 Vol.9】
■これまでのあらすじ
息子に対する心美親子の異常な執着に恐怖を覚え、妻は夫に相談することに。学校にも報告し、先生の立ち会いのもと保護者同士で話し合うことになったが、心美の父親はなぜか怒っていた。「心美を泣かせたのはあなたたちの息子さんですか？」と言いがかりをつけられて!?
まさかの息子をいじめっ子扱いした心美ちゃんのパパ。うちの子はいじめなんてしていません。こちらこそ付きまとわれて困っているのに…。
心美ちゃんママは「何も悪いことはしていない」と言っていましたが、あの日、私がどれだけ心配したと思っているのか…。どこまでも話が通じない人のようです。
「好き同士なのに引き離すなんて…」と的外れなことを言っているので、この際、はっきり言わせていただきました。心美ちゃん本人には酷なことだと思いますが、言うべきだと思ったのです。
一方的に好意を寄せられて困惑していることを伝えましたが、心美ちゃんママは「これから好きになるかもしれないじゃない」とトンデモ持論を展開して…。
※この漫画は実話を元に編集しています
