■これまでのあらすじ

息子に対する心美親子の異常な執着に恐怖を覚え、妻は夫に相談することに。学校にも報告し、先生の立ち会いのもと保護者同士で話し合うことになったが、心美の父親はなぜか怒っていた。「心美を泣かせたのはあなたたちの息子さんですか？」と言いがかりをつけられて!?



まさかの息子をいじめっ子扱いした心美ちゃんのパパ。うちの子はいじめなんてしていません。こちらこそ付きまとわれて困っているのに…。

学校への状況確認に対して、私はいかに追いかけ回されているか、先日は勝手に息子を連れ出されたこともきっちりお伝えしました。心美ちゃんママは「何も悪いことはしていない」と言っていましたが、あの日、私がどれだけ心配したと思っているのか…。どこまでも話が通じない人のようです。「好き同士なのに引き離すなんて…」と的外れなことを言っているので、この際、はっきり言わせていただきました。心美ちゃん本人には酷なことだと思いますが、言うべきだと思ったのです。一方的に好意を寄せられて困惑していることを伝えましたが、心美ちゃんママは「これから好きになるかもしれないじゃない」とトンデモ持論を展開して…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)