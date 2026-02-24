DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー「DHT-S218(K)」

　「BCNランキング」2026年2月9日〜15日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー

DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）

2位　サウンドバー

HT-A3000（ソニー）

3位　レグザサウンドシステム

RA-B100（TVS REGZA）

3位　Bose TV Speaker

BOSE TV SPEAKER（BOSE）

5位　サウンドバー

HT-A8000（ソニー）

6位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー）

7位　サウンドバー

SR-B30A(B)（ヤマハ）

8位　サウンドバー

HT-B600（ソニー）

9位　レグザサウンドシステム

TS216G（TVS REGZA）

9位　JBL Bar 300MK2

JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。