嵐の公式Instagramが更新。ファンクラブで限定配信中の「嵐 Movie」より、櫻井翔のバースデー回の一部が公開された。

■ラフな装いで並ぶ5人！バースデーケーキ登場＆乾杯シーンも

動画の冒頭では、5人が並ぶシーンが映し出される。

二宮和也は赤のチェックシャツ、松本潤はグレーのパーカー、櫻井翔はピンクのスウェット、大野智は赤×ネイビーのボーダートップス、相葉雅紀はターコイズブルーのトップスと、それぞれリラックス感のあるコーデを披露。落ち着いたトーンの室内セットに、カジュアルな装いがよく映えている。

次のシーンでは、テーブルにフルーツが華やかに飾られたバースデーケーキが登場。プレートには「Happy Birthday 翔くん」の文字が添えられ、祝福ムードたっぷりだ。

その後、5人でグラスを手に取り、笑顔で乾杯するシーンも。自然体の表情からは、長年ともに歩んできたメンバー同士の温かな空気感が伝わってくる。

■「Happiness」MVをセルフリメイク！

続いて、櫻井がこの日のファッションの理由を説明。「『Happiness』のミュージックビデオのセルフリメイクをしたいと思います！」と語り、屋外の白壁を背景に、5人で一本の赤いサーフボードを抱えるカットや、カメラの前でわちゃわちゃとポーズを見せる撮影風景も公開された。

さらに、高層ビル群を望む開放的な空間で円になり、マイクを手に歌うシーンも映し出されている。シンプルなジャケットスタイルで向き合う姿も印象的だ。

ファンからは「翔くんおめでとう」「MV再現は胸熱」「多幸感すごい」「神企画」「尊い」「最高すぎる」「嵐のわちゃわちゃが見れて嬉しい」「5人の笑顔が眩しい」といった声が寄せられている。

■嵐「Happiness」ジャケット写真＆MV