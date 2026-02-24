中森明菜、限定・新作ブロマイド6種発売！NHK紅白歌合戦出演シーンを使用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜の限定ブロマイドが発売される。

■『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム -LED ver.-』横浜・名古屋会場で上映開始

大好評を博した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』の東京・福岡・神戸会場での上映に続き、2月27日からは、より鮮やかなLEDドームシステムを利用した『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム -LED ver.-』の上映が名古屋・横浜会場でスタート。

この名古屋・横浜会場での追加上映開始に伴い、中森明菜が過去に出演した『NHK紅白歌合戦』をもとにした、新作ブロマイドが登場する。1983年12月31日～1988年12月31日の6年連続出場した『NHK紅白歌合戦』の歌唱シーンが使用されている。

■中森明菜 新ブロマイド 全6種

1983年NHK紅白歌合戦「禁区」

1984年NHK紅白歌合戦「十戒」

1985年NHK紅白歌合戦「ミ・アモーレ[Meu amor e…] 」

1986年NHK紅白歌合戦「DESIRE-情熱-」

1987年NHK紅白歌合戦「難破船」

1988年NHK紅白歌合戦「I MISSED “THE SHOCK”」

※L判ブロマイド（1セット6枚入り）税込価格1,800円

写真提供：HZ VILLAGE Inc.

