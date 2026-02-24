日経225先物：24日正午＝420円高、5万7240円
24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比420円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7256.55円に対しては16.55円安。出来高は3万532枚となっている。
TOPIX先物期近は3816.5ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比4.17ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57240 +420 30532
日経225mini 57245 +420 645614
TOPIX先物 3816.5 +7.5 43851
JPX日経400先物 34535 +80 3713
グロース指数先物 726 -9 4019
東証REIT指数先物 2000 +10.5 135
株探ニュース
株探ニュース