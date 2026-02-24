　24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比420円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7256.55円に対しては16.55円安。出来高は3万532枚となっている。

　TOPIX先物期近は3816.5ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比4.17ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57240　　　　　+420　　　 30532
日経225mini 　　　　　　 57245　　　　　+420　　　645614
TOPIX先物 　　　　　　　3816.5　　　　　+7.5　　　 43851
JPX日経400先物　　　　　 34535　　　　　 +80　　　　3713
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　-9　　　　4019
東証REIT指数先物　　　　　2000　　　　 +10.5　　　　 135

