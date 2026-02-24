これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところはナダレに注意してください。



◆24日(火)これからの天気

日差しが届きますが、次第に雲に覆われるでしょう。

夜遅くは雨の降るところがありそうです。

降水確率は、午後6時以降は各地とも30%以上となっており、村上市では60%と高くなっています。



◆24日(火)の予想最高気温

最高気温は、11～13℃の予想です。

昨日と同じくらいか低いところが多く、佐渡市は5℃低いでしょう。平年と比べると3～6℃高くなりそうです。