次第に雲に覆われ 夜遅くは雨の降るところも【これからの天気(2月24日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところはナダレに注意してください。
◆24日(火)これからの天気
日差しが届きますが、次第に雲に覆われるでしょう。
夜遅くは雨の降るところがありそうです。
降水確率は、午後6時以降は各地とも30%以上となっており、村上市では60%と高くなっています。
◆24日(火)の予想最高気温
最高気温は、11～13℃の予想です。
昨日と同じくらいか低いところが多く、佐渡市は5℃低いでしょう。平年と比べると3～6℃高くなりそうです。
