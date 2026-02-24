藤原さくら、デビュー10周年＆キャリア初の日本武道館公演を多幸感で包む「本当にいい10年でした！」
シンガー・ソングライターの藤原さくらが23日、キャリア初となる武道館公演『藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会』を開催した。
【ライブ写真】バンドマスターを務めたドラマー・石若駿とのセッションの様子 ほかにも写真たっぷり
バンドマスターには18日にリリースしたアルバム『uku』をともに制作したドラマー・石若駿が参加。加えてMarty Holoubek（ベース）、井上銘、閑喜弦介（ギター）、渡辺翔太（キーボード）、松井泉（パーカッション）、ermhoi（コーラス）、Taikimen（マニピュレーター）と、藤原の昨今の楽曲制作を支える実力派ミュージシャンたちが集結した。
デビュー10周年イヤーを締めくくる一夜限りの同公演には多くの観客が集まり、会場は温かな空気に包まれた。ライブは『uku』収録曲「My summer」で幕を開け、一気に南国的な空気を感じさせる世界観に引き込むと、続いて披露されたのは、今の藤原の軽やかなムードを感じさせる「Angel」。そして「Dance」のイントロで「みなさんこんばんは〜！藤原さくらで〜す！」との声に観客は一気に盛り上がり、自由に体を揺らして楽しむ姿が見られた。
その後も『uku』をはじめとした近年の楽曲、そしてこれまでの10年間にリリースしてきた楽曲が織り交ぜられ、10年間の歩みをたどるような構成で観客を楽しませた。また、今回の公演にはVJとしてアーティスト・VIDEOTAPEMUSICが参加しており、ステージ上に下ろされた薄い幕に映像が映し出され、照明演出とも調和し、音楽の世界観をより立体的に演出した。
中盤は「生活」「Give me a break」「Cigarette butts」と2020年ごろまでのミッドチューンが続いた。そして、「10年いろんなことがありました。デビューしたての頃に歌った歌を、遠いところまでたどり着いたなという気持ちで歌います」と、ギターの弾き語りで「500マイル」を語るように歌い、石若が呼び込まれ、藤原が自身の姪に向けて愛をつづった楽曲「sunshine」を披露。ドラム、キーボードを鳴らす石若と時折目を合わせながら息の合った演奏で盛り上げた。
続いて「daybreak」「my dear boy」「Just one girl」が演奏され、濃度の高い音の粒が会場全体に広がり、会場は息を呑むような幻想的な空気に包まれた。
終盤には、代表曲の「Soup」「春の歌」「Super good」を立て続けに演奏し、会場からは歓声が上がり盛り上がりは最高潮に。「Soup」では藤原の10年間を振り返る映像が映し出され、これまで積み重ねてきた音楽人生が一気にフラッシュバックするようだった。そして、1stアルバム『good morning』収録曲「かわいい」が本編ラストを飾り、盛大な拍手に包まれた。
アンコールでは「mother」「I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free」を披露。藤原が身軽に、自由に歌い、ミュージシャンが音を奏で楽しむ姿が観客をなんとも言えない多幸感で満たしていた。
藤原は「今晴れやかな気持ちでみんなの前に立てることがすごくうれしいです！デビューして10年が経って、こんなにたくさんの人に来てもらえて、こんなに大切な仲間に出会えて、本当にいい10年でした！」とライブを締めくくった。
■セットリスト
M01. My summer
M02. Angel
M03. Dance
M04. OK
M05. Walking on the clouds
M06. 生活
M07. Give me a break
M08. Cigarette butts
M09. 500マイル
M10. sunshine
M11. Ellie
M12. daybreak
M13. my dear boy
M14. Just one girl
M15. Soup
M16. 春の歌
M17. Super good
M18. かわいい
En01. mother
En02. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free
