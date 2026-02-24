乃木坂46川崎桜、ベッドで仰向け“甘々”ショット解禁 1st写真集先行カット
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、新たな先行カットが解禁された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット
今回公開されたのは、ベッドに仰向けになり、こちらを見つめてくる一枚。フランスのニースで撮影されたもので、ピンクのニットを身にまとい、マカロンを食べるという「甘々」な写真となっている。川崎は大の甘い物好きで、好きなお菓子にマカロンを挙げている。本場フランスでおいしいマカロンを食べることができたという。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
