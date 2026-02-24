『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』2026年放送決定 PV解禁でキャラボイス使用
テレビアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』が2026年に放送されることが決定した。あわせてあわせて、第1弾シチュエーションビジュアル、ティザーPVも解禁された。
【動画】キャラボイス解禁！公開された『無自覚聖女』アニメ映像
シチュエーションビジュアルは、1シーンを切り取ったかのような、物語が垣間見えるキービジュアル。今回のビジュアルでは、庭園を散歩するシチュエーションでカロリーナとエドワードが描かれている。2人の足元にはチューリップのような花が咲き乱れ、季節が春であることがわかり、2人の恋路にも春が訪れていることを感じさせるイラストに仕上がっている。
今回のPVにて本作のアニメ映像を初解禁。カロリーナ(cv.高橋李依)、エドワード(cv.古川慎)、フローラ(cv.白石晴香)が登場し、物語のイントロダクションを表現した映像になっている。キャラクターボイスも使用されている。
また、作品を彩るオープニングテーマが花耶の歌う「Windmaker」に決定した。
同作は、出来損ないと言われ周囲から蔑まれてきた公爵家の令嬢・カロリーナが、隣国の不器用な第二皇子と政略結婚したことをきっかけに人生を一変させ、幸せをつかみ取っていく愛の物語。「第2回アース・スターノベル大賞」奨励賞を受賞しているほか、シリーズ累計100万部を突破している人気タイトルとなっている。
