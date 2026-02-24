中森明菜、6種の新ブロマイド発売 80年代『紅白』で「十戒」「DESIRE-情熱-」ほか…歌唱シーンをデザイン
歌手の中森明菜が27日、新ブロマイド（全6種）を発売する。
【画像】中森明菜の新ブロマイド（全６種）
中森が過去に出演したNHK『紅白歌合戦』をもとにした新作の「紅白歌合戦ブロマイドセット」で、1983年12月31日〜1988年12月31日の6年連続出場した歌唱シーンがデザインされている。
同ブロマイドは27日より、『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』の名古屋会場（コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA）、横浜会場（コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA）で販売開始。オンラインストア（数量限定）での販売も予定している。
■新ブロマイド 全6種
L判ブロマイド（1セット6枚入り）価格：1800円（税込）
1983年NHK紅白歌合戦「禁区」
1984年NHK紅白歌合戦「十戒」
1985年NHK紅白歌合戦「ミ・アモーレ[Meu amor e...] 」
1986年NHK紅白歌合戦「DESIRE-情熱-」
1987年NHK紅白歌合戦「難破船」
1988年NHK紅白歌合戦「I MISSED “THE SHOCK”」
【画像】中森明菜の新ブロマイド（全６種）
中森が過去に出演したNHK『紅白歌合戦』をもとにした新作の「紅白歌合戦ブロマイドセット」で、1983年12月31日〜1988年12月31日の6年連続出場した歌唱シーンがデザインされている。
同ブロマイドは27日より、『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』の名古屋会場（コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA）、横浜会場（コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA）で販売開始。オンラインストア（数量限定）での販売も予定している。
L判ブロマイド（1セット6枚入り）価格：1800円（税込）
1983年NHK紅白歌合戦「禁区」
1984年NHK紅白歌合戦「十戒」
1985年NHK紅白歌合戦「ミ・アモーレ[Meu amor e...] 」
1986年NHK紅白歌合戦「DESIRE-情熱-」
1987年NHK紅白歌合戦「難破船」
1988年NHK紅白歌合戦「I MISSED “THE SHOCK”」