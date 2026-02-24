BOYNEXTDOOR日本初冠番組、番組ビジュアル公開 日本で“オトモダチ作り”
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）が、4月11日から日本テレビ系で放送される。それに先立って、番組ビジュアルが公開された。
【写真】それぞれの魅力際立つ…！BOYNEXTDOORソロカット
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
そんな次世代を担うボーイグループとして、大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱えるBOYNEXTDOORがこっそり抱える1つの悩みは、「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと」。同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。
BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”になる。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
各話地上波放送後の午後3時から独占配信されるHulu特別版では、地上波放送では描ききれなかった貴重なシーンを追加し、メンバーの素の表情やゲストとのより深い交流など、ここでしか観られないコンテンツを届ける。
