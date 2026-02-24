【きょうから】牛角、“学生グループ限定”食べ放題が期間限定でソフトドリンクも飲み放題に 2500円ポッキリで焼き肉が思う存分楽しめる

【きょうから】牛角、“学生グループ限定”食べ放題が期間限定でソフトドリンクも飲み放題に 2500円ポッキリで焼き肉が思う存分楽しめる