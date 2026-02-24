テレ東、オードリー・若林正恭の経済特番放送「『あちこちオードリー』を収録しているのかと思うくらいのトーク量になっています」
テレビ東京は25日、お笑いコンビ・オードリーの若林正恭の経済特番第6弾『インダストリー7.0 〜ニッポン発、世界へ〜』（後11：06）を放送する。独自の技術力で社会課題の解決に挑むテック系企業の経営者らを招き、技術論や開発にかける思い、世界進出の可能性など、さまざまな角度から深掘りする。
【番組カット】こんなに語るのは珍しい？話を聞き込むオードリー・若林正恭
世界が「第5次産業革命」という構造変化の渦中にある今、単なる企業の点としての事象を描くのではなく、背景にある市場の優位性や世界を変えるビジネスとしての可能性を複層的に検証する。世の中の常識を疑い、新たな価値を模索する20〜40代のビジネスパーソンに向けて目まぐるしく変化する時代を生き抜くための指針を提示する、新たな経済トーク番組となっている。
若林は「『あちこちオードリー』を収録しているのかと思うくらいのトーク量になっていますので、ぜひご覧いただけるとうれしいです」などとコメントしている。
■若林正恭 コメント
AIを活用した自動受粉ロボットには、ここまで進んでいるものなのかとビックリさせられました。それと同時に、目に見える形で5年以内にいろいろな事が変わってくるんだなと実感したのも事実です。イチゴの完全自動栽培にも驚きましたが、そういったことのさらに奥に日本が元気になるのでは、宇宙にも行けるようになるのでは、とワクワクしました。たくさんしゃべれて、聞きたいことも全て聞くことができたので、とても楽しかったです。『あちこちオードリー』を収録しているのかと思うくらいのトーク量になっていますので、ぜひご覧いただけるとうれしいです。
■テレビ東京報道局・花岡昌平プロデューサー コメント
若林さんとの経済特番も、今回で6回目を迎えました。タイトル・スタジオセットも一新し、これまでの特番より一層パワーアップ！収録後、若林さんが「こんなにずっとしゃべっちゃっていいの？」と心配したくらい、若林さんのトークを全面に押し出した骨太な経済トーク番組です。若林さん独自の観察眼（ミクロな視点）に、その分野の専門家の深掘り解説（マクロな視点）が融合して、日本経済を多面的に見ることができる内容に仕上がりました。ぜひご期待ください！
