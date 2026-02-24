Travis Japan七五三掛龍也、『Eye-Ai』キラキラメイク＆メガネで表紙 KEY TO LITは“心を盗まれたもの”語る
7人組グループ・Travis Japanの七五三掛龍也が、3月2日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』4月号（ザ・ショット）表紙に登場する。
【表紙カット】ピンクコーデ×メガネで春らしい七五三掛龍也
グループとして新曲を発売、ライブツアー中で活動が続く中、個人として俳優業を広げている七五三掛。ここだけのキラキラメイクやメガネカット、また表紙とは異なる帽子姿など、春らしい衣装をまとった姿にも注目の全12ページ（内1ページは和訳ページ）が掲載される。
昨年、同誌表紙で再々重版したKEY TO LITも全12ページ（内1ページは和訳ページ）で登場。個性あふれるスーツスタイリングで「最近、心を盗まれたもの」「自分が“心を盗んだと感じた瞬間”」をトークする。また再々重版も含めた一年の振り返りや今後のについても語っている。
