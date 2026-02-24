¿¹¹âÀéÎ¤¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼±ÇÁüºîÉÊÈ¯Çäµ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ³«ºÅ·èÄê¡¡Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë¤¬ºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¦DVD¤¬3·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬24Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹¹â¤¬¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈMC¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡¢10·î12Æü¤ÎÅìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾å±Ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¿ÍÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡Åìµþ¤Ï4·î4Æü¤Ë109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¡¢°¦ÃÎ¤ÏÆ±6Æü¤Ë¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¡¢Âçºå¤ÏÆ±7Æü¤ËT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Æ2²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£