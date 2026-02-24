大西流星＆原嘉孝、春の花を携え清涼感あふれるショット 2人が最近“捨てたもの”は？
なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝が、3月2日発売の生活情報誌『ESSE』4月号の人気アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビュー連載「男と花」に登場する。写真とインタビューページコメントの一部が先行公開された。
【動画】サスペンスフル満載…衝撃の真相が明らかになるシーズン2特報映像
春のお花を携えた撮り下ろし写真と、最近手放したものや新しく買ったもの、やる気が出ないときの家事のコツなど、仲良しな2人の暮らしにせまる内容に。柔らかな春の光のなかで、それぞれメンバーカラーのお花を携えて…清涼感あふれる大西、原のビジュアルに注目だ。
3月7日午後10時からSeason2がWOWOWで放送・配信される『WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ』でダブル主演を務める2人。会話の絶妙な味わいがクセになる息の合った2人に作品についてや暮らしのことまでインタビューを実施している。
最近捨てたものについて、原が真っ先に挙げたのは“加湿器のフィルター”。「2年くらい使っていたんですけど、毎朝水を抜いて乾かしてと手入れはしていても、やっぱり衛生面が気になって。思いきって新調しました」。
ワイルドな印象とは裏腹に、寝室の環境を整えるルーティンを欠かさない原に対し大西さんは、「実は片づけが大の苦手で、小さい頃から母にずっと怒られてきました（笑）」と告白。そんな大西が最近捨てたのは、“リビングのローテーブル”だそう。「以前は収納つきのローテーブルを使っていたのですが、なかが見えないのをいいことに、なんでもかんでも放り込んじゃって…(笑)。それを卒業するために、あえて中身が透けて見える小さなガラステーブルに変えました！見える収納にすることで、あんまりものを増やさないようにしたいです」と意欲を語っている。
【動画】サスペンスフル満載…衝撃の真相が明らかになるシーズン2特報映像
春のお花を携えた撮り下ろし写真と、最近手放したものや新しく買ったもの、やる気が出ないときの家事のコツなど、仲良しな2人の暮らしにせまる内容に。柔らかな春の光のなかで、それぞれメンバーカラーのお花を携えて…清涼感あふれる大西、原のビジュアルに注目だ。
最近捨てたものについて、原が真っ先に挙げたのは“加湿器のフィルター”。「2年くらい使っていたんですけど、毎朝水を抜いて乾かしてと手入れはしていても、やっぱり衛生面が気になって。思いきって新調しました」。
ワイルドな印象とは裏腹に、寝室の環境を整えるルーティンを欠かさない原に対し大西さんは、「実は片づけが大の苦手で、小さい頃から母にずっと怒られてきました（笑）」と告白。そんな大西が最近捨てたのは、“リビングのローテーブル”だそう。「以前は収納つきのローテーブルを使っていたのですが、なかが見えないのをいいことに、なんでもかんでも放り込んじゃって…(笑)。それを卒業するために、あえて中身が透けて見える小さなガラステーブルに変えました！見える収納にすることで、あんまりものを増やさないようにしたいです」と意欲を語っている。