麻薬取締法違反の疑いで送検

アーティストグループ「XG」のプロデューサーら4人がコカインを所持したとして現行犯逮捕された事件で、警視庁が、プロデューサーらが常習的にコカインを使用していたとみて捜査していることが分かりました。

【写真を見る】「SIMON」として活動する「XG」プロデューサーやエイベックス社員ら4人を麻薬取締法違反の疑いで送検 常習的にコカインなど使用か 警視庁

アーティストグループ「XG」のプロデューサーで「SIMON」などとして活動する酒井じゅんほ容疑者（39）や「エイベックス」の社員の男ら4人はけさ、麻薬取締法違反の疑いで送検されました。

常習的にコカイン使用か 入手ルートなどを調べる

4人はきのう、ホテルの一室でコカインを所持した疑いが持たれていますが、警視庁が関係者からの情報提供などを元に、酒井容疑者らが常習的にコカインなどを使用していたとみて捜査していることが捜査関係者への取材で分かりました。



警視庁は、コカインの入手ルートなどを調べています。

「エイベックス」は先ほど、ホームページで「捜査が行われており、全面的に協力していく。深くお詫び申し上げます」とコメントを発表しました。