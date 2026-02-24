俳優の柿澤勇人と西山潤がこのほど、都内で行われた放送中のTBSドラマ「終のひと」（火曜深夜0・58）の取材会に出席した。今作は余命わずかで一見型破りな葬儀屋の主人公（柿澤）と仕事に忙殺される日々を送る中で母が急逝した会社員（西山）が出会い、バディとなって死と遺族に向き合っていく物語。デビュー20年目で初のドラマ主演を経験した柿澤が自身の座長ぶりを振り返った。

「自分の役を全うするしか余裕がなく、座長らしいことは何一つできずに終わってしまった」と苦笑い。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で共演した小栗旬や事務所先輩の藤原竜也の座長ぶりを「兄貴的な存在」と表現しながら「自分は“俺についてこい！”とかやってみたいけど、多分一生言えないんだろうなって思いましたね。若干諦めてます（笑い）」と話した。

劇中でバディを組む西山は、ほほえみながら「あまり多くを語らない勇人さんですけど、自然と周りがついていくような雰囲気があり、凄くかっこよかったです」と伝えた。手をたたいて鼓舞したりすることなどはなかったものの、自然に芝居に入っていたといい、その様子に西山は「居心地良くてかっこよかった」と称賛した。

“静かなる座長”の柿澤にとって、感銘を受けた俳優が1人いた。それはTBSドラマ「不適切にもほどがある！」で共演した阿部サダヲだ。

阿部も表立って引っ張るタイプではなかったとのことで「端っこで（小声で）“おはようございます、阿部です”ってごあいさつしてくださって」（柿澤）という。「でも、空き時間があると、すっと横に入ってきて“舞台中なの？”“今度の舞台どうなの？”って話しかけてくれる優しさもあった」と明かし「俺これだ！こっちのタイプだ！と思ったんです」と、座長の道しるべとなった。

そして、今作の現場では、スタッフ全員の名前をすぐ覚えて、ささやかなコミュニケーションを心がけた。西山は、柿澤がドラマのプロデューサーに「スタッフの方の名前と写真がほしい。覚えたいから」と撮影前から伝えていたことを、「もうその時に好きってなりました」と告白しながら明かした。

劇中における葬儀屋の主人公も寡黙で一見心が読めない人物像だが、ふと投げかける言葉に優しさや思いやりがにじみ出ている。今作はまさに柿澤の人柄が投影されているかのような作品にも仕上がっている。

第6話は24日深夜0時58分から放送される。