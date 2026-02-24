プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、侍ジャパンにサポートメンバーとして帯同している中山礼都選手について期待を込めました。

プロ6年目となる23歳の中山選手は、昨シーズン自己最多となる103試合に出場し、打率.265、7本塁打、32打点を記録。内野手登録でしたが、外野手として出場機会を重ね、飛躍のシーズンとなりました。

現在は、3月のWBCに向けての侍ジャパンのサポートメンバーとして帯同。チームでの競争もある中で、サポートメンバーとして送り出したワケ。阿部監督は、「素晴らしい経験ですし、彼なりに色々なものを吸収できる素晴らしいチャンスだと思いますので、良いものをたくさん吸収して戻ってきてほしいなと思います」と思いを明かします。

一方で、昨シーズンの数字には、「結果が出ているといっても、30本塁打打ったわけじゃないんで、少し厳しめに言うと、まだ結果出ていないんじゃないのって思います」と愛を込めて厳しめのコメント。

その上で、「彼はできる力を持っているから、これは期待ですね。厳しいようで期待の裏返しだと思って、フルで活躍するのがジャイアンツのレギュラーだと思っているので、そうなってほしいという期待はあります」と力を込めました。

(2月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)