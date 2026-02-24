熊本市が40％分のプレミアムを付けた商品券が各所で販売されていますが、未明から夜通し、早朝から並んでも購入できなかったという事態が続いたことについて、大西一史市長が24日午前に陳謝しました。

【写真を見る】「ここまでの混乱は想定外」「急ぎすぎた」プレミアム付き商品券で大混乱 熊本市長が陳謝する事態に 【会見のすべて掲載】

内容は以下の通りです。

会見内容のすべて

まず、今回、物価高騰対策のプレミアム付き商品券の発行事業において、本当に多くの皆様方が、行列で早い時間から並ばれたにもかかわらず購入できなかったとか、非常に不公平であるというようなことで、大変厳しいご意見も含めて、私ども熊本市の方にもいただいております。

まずはこうした混乱を生じさせてしまったことについて、改めて市民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。

記者：「不平等」という声も多くある。仕組み自体を改善すべきと考える？

そうですね、今実際にやはり並ばないと買えない、あるいは先着順で、しかも夜中から並んでいるというような状況は、非常に問題が多いと思っています。

今まで販売してしまった分に関しては難しいんですけれども、これから販売を予定している分に関しては、事業者の皆さんに、まず抽選であるとか、多くのみなさんに並ばないでも済むような対応をしていただくということをまず要請をすると同時に、今、実はこの要綱上では、市内に在住する方だけでなく、その通勤や通学で通っていらっしゃる方も対象となっていますが、やはりそこが不公平だというお声もありますので、熊本市に在住しているというこの住所を確認していただくように、これから事業者の方には要請をするようにしたいと思っています。

記者：市からの情報発信は？

申請をしていらっしゃる事業者の皆さんは私どもの方で把握していますので、皆さんに対してこれから要請をお願いしていく。

その上で各商店街であるとか、お店であるとか、そういうところで販売をされると思いますので、その販売手法についてよりわかりやすく皆さんにお伝えできるようにする。

例えば市のホームページやいろんな広報媒体を通じて、「各事業者がこういう方法で対応されます」とお伝えできればなと思っております。

記者：市の方に苦情などは、どれくらい来ている？

数はわかりませんけど、私にももう数百のコメント、それからDM（ダイレクトメール）が来ておりますので。そういう意味では本当に皆様方に、やはり非常に混乱を来したことは本当に申し訳なく思ってます。

市の方にもお電話をいただいたり、メール、それから「市長への手紙」等もたくさんいただいておりますので。

そういう意味では本当に皆さんが物価高騰対策として、なんとか期待をしていたというところが、他の自治体と比べても「なんで熊本市だけ抽選」だと、他に行き渡らないのかというようなご不満は非常に強いものだというふうに受け止めております。

記者：今回の事態は、事業をやるときに想定できなかった？

ここまでの混乱になるとは、申し訳ないんですけれども、想定をしておりませんでした。

実は一番最初にこの事業、国からの補正予算が来るという時に一番最初に検討したのは、今マイナンバーカードに紐付けた「くまもとアプリ」というものがあります。これを活用して市民の皆さん一人ひとりに、確実に渡る方法ができないかということで、実は最初そういう指示を出したんですけれども。

やっぱり時間が数か月かかってしまうということで、その時点でできるだけ国や政府の方からも、急いで物価高騰対策をするようにということがありましたので。

であれば一番最初に多くの皆さんに、これまでもいろんな対策としてやってきたこのプレミアム付き商品券であれば、例えばお米券と違って他の日用品とかいろんなものを買うことができる。それが一番いいのではないかということで、みんなで考えまして。

2月の初めぐらいには、なんとかこの事業がスタートできるだろうということで「これが一番スピーディーだね」という判断をしました。

ですから、今までのプレミアム付き商品券発行事業でここまで混乱をしたことが実はなかったもんですから、そこは我々の、本当に判断が甘かったと言わざるを得ないと思います。

その上で、実はお米券であればそれだけであるとすべての市民の皆さん、特に困窮した世帯の皆さんであるとか子育て世帯の皆さんへの支援が行き届かないということで、子育て世帯には2万円の支給を別途するということ。

それから、住民税の非課税世帯、困窮世帯の皆さんがた、家計の急変の世帯、この皆さんがたを対象にこれは1万円ずつ給付をさせていただくと。その対応は別途専決処分という形で対応させていただいたということでございまして。

段階的にそういう形で物価高騰対策ということで、我々としてはこれがよかれと思って検討したところではありましたけれども、こういうことで特にこのプレミアム付き商品券について混乱を来したということは、本当に率直に市民の皆様にお詫びを申し上げたいと思います。

記者：「今後の改善」はどう進める？

基本的にこの制度はもうすでにスタートをして、事業者の皆さんには「ルールに基づいてやってください」ということで最初その取り決めをしてますので、それがこの市民の皆さんがたの多くの混乱、そして不平不満もあるので、ぜひこれは皆さんにお願いをして改善をしていただく。

我々としては事業者のみなさんに改善をお願いをするということで、とりあえず今回の分に関しては、対応させていただきたいと考えています。

記者：商品券の発行自体は最後までやるということで間違いない？

はい、商品券は今すでに受け付けて事業者の皆様方も準備をされていますので、その分については、当然対応をするということであります。

ただその販売方法、それから住所の確認、こういったことについて改善をするということでございます。

記者：混乱を招いた原因は？

急ぎすぎたということだと思います。

物価高騰対策でもありますし、そして国から、やはり年末に急遽決まったって来たということもあったので、私達はとにかく一刻も早くどうにかして皆さんにお届けできる方法はないか。例えば他の自治体のように夏ぐらいに時間をかけてっていうこともあったんでしょうけども。

その時点では、とにかく急いで皆さんに何か少しでも、そういう家計の足しにつながるような方法がないかと考えましたので。時間的にちょっと焦ったということは、非常に今回反省点としてございます。

記者：交付金は残額は？

おそらく十数億の残額があると思いますので、この点については今後の仕組みで、今回の反省を踏まえて、今、色々と検討させていただいているところです。

記者：それを活用して追加の物価高対策を検討している？

それも含めて今検討しているところです。

交付金は「いろんな事業に使っていいですよ」と要綱の中に書いてありますので、その中で、今回もプレミアム付き商品券は選択をしたわけでありますけれども、こういう形になってしまったので、可能な限り、やはり市民の皆さんに公平に行き届くような対応をやりたい。

それからマイナンバーも含めてなんですけれども、例えば「くまもとアプリ」のようなものがもう少し普及して皆さんに持っていたいただけると、これが一つの基盤にはなると思います。

今後はそういったことも、内部的には検討させていただいているところです。ただその場合は少し時間をいただくということになるかなと思っております。

記者：商品券の経済的なメリットは？

良い側面が、無いことはないと思います。

商品券も商店街だけで使えるとか、地域のお店でしか使えないということになりますので。そういう意味では全国的に消費が回るということにはならない。

その商品券は福岡に行ったり鹿児島に行ったり、よそに行って使えるわけではないので、そこは全く消費活動に影響がないということではないんですけれども。

やはり住民の皆さんからも、市民の皆さんからも非常に不満があるのは「これは経済対策と言っても、景気対策ではないでしょう」と。あるいは「商店街の活性化の対策ではないでしょう」「やっぱり物価高騰対策でしょう」と。その点をもう少し考えてほしかったというふうに皆さんは思っていらっしゃると思います。

ですからその点についてやはり我々の詰めが甘かったというふうに、本当に痛感をし、反省をしているところです。

記者：今回のプレミアム商品券は、「物価高対策」というよりも「経済対策」という意味合いの方が強かった？

そうですね。

ですからやっぱり物価高騰対策として今回この交付金も交付されていますので、その点が十分皆さんに納得いただけるものにはなってないということであります。

ただ、これも財源が実は自治体によって違う上に、熊本市は他の近隣の自治体とも違って約74万人の人口を有してます。

皆様に例えば1万円ずつ配布できるような財源はそもそもありませんので、そういったところに対して、やはり同じようにという訳には、なかなかいかないことも市民の皆様にはご理解いただきたいなと思っています。

できる限りのことは我々としてはやっていきたいと思っております。

記者：なにが「不公平」だった？

やはり、結局平日に例えば並ばないと買えないとか、それから先着順であるということが果たしていいのかどうなのかと。そういう販売方法に対しての不公平感というものがあると思いますし。

それともう一つは、やはり熊本市に通勤をしたり、通学をしてる人たちも対象にしたということが「それはおかしいだろう」と。

「そういう人たちは在住の自治体からそういう交付金の物価高騰対策を受けられるじゃないか」「それだと二重取りになってしまって不公平」、こういうお声もあると思っています。

我々も制度を作るときに急いでやったということもあって、難しかったことはありますけれども、そういったところへの配慮がもう少し必要だったと本当に反省をしているところです。

記者：昨日（2月23日）にSNSでお詫びを投稿した。記者会見を先に開こうとは考えなかった？

休日でしたので、そういう形でまずは早く皆様方、色んな不満もいただいてましたので、お答えをするべきだろうということで、まずは通常のSNSを活用させていただいたということであります。

今日（2月24日）は本会議もありますから、皆様からも、囲みの要請もいただきましたので、こうして全てのメディアの皆様に向かって、そしてそれを通して市民の皆様に、またご理解をいただけたらなと思っているところです。

記者：市内在住者だけではなく、市外からの通勤通学者も対象にしたのはなぜ？

一つは自治基本条例の条例文をもとに判断したというのが事務方の整理であります。

記者：今後は住所確認を要請するということは、市内に住んでいる人だけが買える？

そうですね。やはり市内に在住の方、例えばマイナンバーであるとか免許証であるとか、こうしたもので現地で確認をしていただく。

これはもう、事業者の方にお願いをするしかないわけでありますけれども、今、色んな準備をされてると思いますので。現場でも混乱を来さないように、熊本市の担当の方からしっかり皆様には、事業者のみなさん、発行する予定の皆さんがたにお伝えをしていきたいと思っています。