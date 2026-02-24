フランスのニースで昨年5月に開催された第13回ニース国際映画祭でグランプリに輝いた「宮古島物語ふたたヴィラ かんかかりゃの願い」のポスタービジュアルと公開スケジュールの情報が解禁となった。

「宮古島物語ふたたヴィラ」（23年）、「宮古島物語ふたたヴィラ再会ぬ時」（24年）に続き、上西雄大（61）が脚本、監督、主演を務めるシリーズの第3章。世界各国から優れた独立系の作品が集う映画祭で見事に最高賞を射止めた。

泊まれば心から願っていた再会がかなうというヴィラを舞台に、ここに集う人々の再生を描く感動作。最新作は娘をいじめで失った夫婦、借金と罪に追われる男、過去を背負う仲間たち、そして病に倒れたかつての恋人たち…それぞれ痛みを抱えた者たちが風に導かれるように島に引き寄せられて物語が展開していく。ちなみに「かんかかりゃ」とは宮古島に古くから伝わる霊能者のことという。

ニース国際映画祭ではグランプリのほか、外国語映画部門最優秀男優賞に上西、優秀男優賞に柴山勝也（69）と田村亮（79）が選出されるなど、高い評価を得た。

上西監督は「人を苦しめるものは、愛する人、大切な人との別れ。そして、人を救うのは再会である。宮古島のヴィラに宿る天使と奇跡の海亀が、人々に再会をもたらし、救う。この作品が生まれたことこそ僕には奇跡としか思えません。どうか劇場で宮古島の美しい青の奇跡をお受け取りください」とコメントを寄せた。

出演は他に松原智恵子、古川藍、徳竹未夏、ルビー・モレノ、風祭ゆき、石橋保ら。オムロピクチャーズの第1回配給作品として3月18日から4月1日（3月29日休館）まで大阪・扇町キネマ、4月18日から24日まで東京・新宿K，s cinemaほか全国で順次公開予定。