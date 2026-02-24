元lolの小見山直人が2ndデジタルシングルをリリース MVも公開へ
昨年解散したダンスボーカルグループ・lolの元メンバー・小見山直人が、ソロアーティストとして、2作目のデジタルシングル「Eyes On You」をきょう24日に各音楽配信サービスにてリリースされた。また、きょう午後9時には、ミュージックビデオを公開する。
【動画】「心がすっごく空っぽになる感じに陥った」解散について語るlolのmoca
今回の楽曲は、曖昧な男女の関係と相手に対するもどかしい感情を描いたラブソング。ミュージックビデオでは、小見山が自ら振り付けをしたパフォーマンスを披露しており、動きのひとつひとつの熱量が映像を通してダイレクトに伝わる作品となっている。
■小見山直人コメント
2ndデジタルシングル「Eyes On You」をリリースします。
今作は、恋の駆け引きをテーマにした楽曲です。
サビは耳に残りやすいキャッチーなメロディになっているので、
たくさんの方に聴いて、覚えていただけたらうれしいです。
また、今回はダンスの振付も自分で手がけました。
楽曲だけでなく、ダンスにもぜひ注目して観ていただけたらと思います。
見て、聴いて、この曲を好きになってもらえたらうれしいです。
