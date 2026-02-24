お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が、23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。共演者との年齢差に驚く場面があった。

同番組で、紛失して使用していない携帯電話の料金を「10数年」支払っていたことを明かしたクロちゃん。その携帯が4月から使えなくなるという書類を受け取ったため、改めて自宅を探したところ無事発見したという。

中のデータを確認すると「昔の写真とかが出て来て」と、「エモい」気分になったことを告白。「2004年ぐらいの時の、当時付き合ってた彼女の誕生日をお祝いしたのとかが出てきて…」と話したところで、19歳の「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」山野愛月は「あれ？生まれてない」と驚いた。

そして共演者から「2004年は生まれてないんや！？」と確認されると、山野は「2006年生まれなので」と説明。スタジオでは改めて「2006年生まれなの！？」「うわーっ！」「ヤバ」などの声が。尚、その携帯の処遇について、クロちゃんは「（本体は）持っとく」と語っていた。