フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。98年のプロ野球日本シリーズ、横浜対西武の第1戦で国歌斉唱を行った当時を振り返った。

放送当日は元横浜、元大リーガーの佐々木主浩氏の58歳の誕生日。そこから横浜が優勝した98年の思い出話に花を咲かせた。松山は本来、巨人ファンだが「98年に権藤博、ゴンちゃんが監督をやるわけだ。横浜の。その時はさすがに横浜ファンになってさ。TUBE前田（亘輝）と一緒になってな、よく横浜球場（横浜スタジアム）へ行って」と当時を振り返った。

「そして優勝して日本シリーズで西武と当たったのかな？ その時、俺が国歌斉唱をやってね。今でもいうけど、東尾（修）。西武の監督だったからな。東尾が『千春が国歌斉唱なんかするから、俺たちは負けたんだ』って今でも言われることがありますけどね」と、当時西武監督の東尾修氏の名前を挙げ、懐かしんだ。

第1戦は松山効果か、1番石井琢朗が初回にセーフティーバントを決め、そこから二盗に成功。西武のエース西口文也（現西武監督）から1点先制。そのまま第1戦に勝利すると、4勝2敗で日本一になった。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。