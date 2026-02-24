フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。16年に82歳で亡くなった大橋巨泉さんとの思い出を語った。

同番組では、放送当日に誕生日を迎えた著名人の話題によく言及する。「すぐ思い出すのが、元横浜ベイスターズ、そしてその後、メジャーにもいきましたけど、佐々木主浩。大魔神。やつは2月22日で、背番号も22で」と切り出した。

「ちょうどあいつがデビュー、入団したのが1990年ぐらいかな？」（1989年ドラフト1位）と前置きした上で「翌年ぐらいに佐々木と俺と大橋巨泉さん。亡くなっちゃったけどさ。巨泉ちゃんと俺で佐々木に飯屋かどっかで。コンコンと“説教”しましてね」などと語り、思い出話に花を咲かせた。

「巨泉ちゃん、大橋巨泉として歌を歌ったりうんぬんはしてないんですよね。ただ、俺も調べて驚いたんだけど、大橋巨泉が補作、いわゆる作詞に補作。ちょっと変えてやったという曲があるんですよ」と語った。

続けて「俺も全く知らなかった。なんていう曲かというと、石原裕次郎『嵐を呼ぶ男』」と語り、実際に同曲を放送した。

石原裕次郎さんの代表曲「嵐を呼ぶ男」は58年2月にリリース。作詞は井上梅次氏、作曲は大森盛太郎氏で巨泉さんは作詞の補作を行っている。「補作（補作詞）」とは、1度できあがった歌詞に対して別の人が手を加え、内容をより良く修正・完成させる補助的な作業。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。