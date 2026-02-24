¡Ú¾ÆÆù¤¤ó¤°¡Û¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡Ö¥É¤Ç¤«!! ¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¤«¤é¤Î¡Ö23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×¤ä¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×¡Ö¥É¤Ç¤«!! ¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¡ÖÄ¹¤¤!! 23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤«? ¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×
¡û¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤È¤Ï?
¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤È¤Ï¡¢Æù¤Î¥×¥í¤¬Éô°Ì¤ä¥«¥Ã¥ÈÊýË¡¡¢¸ü¤ß¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤³¤Î5ÉÊ¤ÏÃíÊ¸¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë
¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤Ï¡Ö¤¤ó¤°¥³¡¼¥¹(3,718±ß¡Á)¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹(4,818±ß¡Á)¡×¤ÇÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½
´õ¾¯Éô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯
¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤ËÊÂ¤Ö¿Íµ¤¤Î¡ÖÎ¢Ì¾Êª¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë!
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤¤ó¤°¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡û¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë? ¡Ö¥É¤Ç¤«!! ¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥É¤Ç¤«!!¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¡£Çö¤¯Âç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¸ª¥í¡¼¥¹¤ò¾Æ¤¡¢ÏÂÉ÷¤À¤·¤ò»È¤Ã¤¿¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡Ö¥É¤Ç¤«!! ¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×
¤Þ¤º¤ÏÌÖ¤ÎÃæ±û¤ÇÌ£ÉÕ¤±ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£
¥È¥ó¥°¤Ç¾å¼ê¤Ë¹¤²¤Æ¾Æ¤³¤¦
Æù¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤Æ7³ä¤Û¤É¾Æ¤±¤¿¤éÁÇÁá¤¯Î¢ÊÖ¤¹¡£
´°Á´¤Ë½Ì¤ßÀÚ¤ëÁ°¤ËÁÇÁá¤¯Î¢ÊÖ¤¹!
»Ä¤ê3³ä¤Û¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤´¤í!
Çö¤¤¤Î¤ÇºÇ½é¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤ªÆù¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á
¤ªÆù¼«ÂÎ¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÇÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
¤¢¤Ã¤µ¤ê¡ß¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡ûÆù¤Î»ÝÌ£¡ß¤¿¤Þ¤´¤Î»ÝÌ£¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×¡£¤ªÆù¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤Þ¤´¤¬1¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×
¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤ÆÌÖ¤Ë¾è¤»¤è¤¦¡£
Ä¹¤¤¤ªÆù¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¾è¤»¤ÆOK
¿§¤¬¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤½¤¦¡£
¤³¤Î½Ì¤ó¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¿©Íß¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ä¡Ä!
¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÂÎ¤¬ßÕ¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤´¤ËÄÒ¤±¤ÆÌ£¤ï¤ª¤¦¡£´Å¤¯Ì£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤¹¤¾Æ¤¤Î¥¿¥ì¤ÈÀäÌ¯¤ÊÆù¤ÎÇö¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤´¤Î»ÝÌ£¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¡ÖÆù¤Ã¤Æ¹¬¤»!¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
Æù¤Î»ÝÌ£¡ß¤¿¤Þ¤´¤Î»ÝÌ£¤¬¥À¥Ö¥ë¤Ç¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¡û°ìÆ¬¤«¤é500g¤Î´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï°ìÆ¬¤«¤é500g¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£Çö¤¤¤ªÆù¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤é¿´¤·¤ÆÄ©¤â¤¦¡£
¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÌ¤ò30ÉÃ¤«¤é1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¥¹¥ê¥Ã¥ÈÌÌ¤«¤é¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
Â³¤¤¤ÆÎ¢ÊÖ¤·¡¢¾å²¼¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Æ¤«¤ì¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÖ¤Î³°Â¦¤Ç¾Æ¤¯¤È¤è¤¤
¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¥Ï¥µ¥ß¤Ç°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤´¤í¡£¤¸¤å¤ï¤Ã¤È»é¤È»ÝÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Æù¤È»é¤Î»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë!
¡û¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤Ë¥¬¥ê¥Ð¥¿¤ÏÈ¿Â§¡ª¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×¡£¶Ë¸ü¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ï¥é¥ß¤È¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×
¤Þ¤º¤ÏÀÚ¤ê¹þ¤ßÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÌÖ¤ÎÃæ±û¤Ç¾Æ¤³¤¦¡£¾Æ¤»Ï¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¤â°ì½ï¤ËÌÖ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£
¥¬¥ê¥Ð¥¿醬Ìý¤â°ì½ï¤Ë²¹¤á¤Æ¤ª¤³¤¦
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¾ÌÌ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¾ÌÌ¤ò¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤³¤¦
¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ï¥µ¥ß¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¤Ï¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆù¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤È¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿¥Ï¥é¥ß¤ÎÊ¬¸ü¤¤¿©´¶¤ËÍí¤à¥¬¥ê¥Ð¥¿醬Ìý¤ÏÈ¿Â§µé¤Î¥¦¥Þ¤µ¡£¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÃæÈ×¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦È¿Â§µé¤Ë¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë
¡ûÄ¹¤µ¤Ë¶½Ê³! ¡ÖÄ¹¤¤!!23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÄ¹¤¤!!23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×¡£Ä¹¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤¥Ï¥é¥ß¤Ë¡¢¿ÉÌ£Á¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¤!!23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×
¤ªÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÔä¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥é¥ß¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î!?
23Ñ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï°µ´¬! ¤Þ¤º¤Ï¿âÄ¾¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦!!
¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤ªÆù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤!
ÌÖ¤ËºÜ¤êÀÚ¤ë¤«? ¤È°ì½Ö»×¤¦¤¬¡¢ºÜ¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£¤Þ¤º¤ÏÌÖ¤ÎÃæ±û¤Ç¾Æ¤»Ï¤á¤è¤¦¡£Î¾ÌÌ¤ò·Ú¤¯¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£
Ä¹¤¤¤±¤ì¤ÉÌÖ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼ý¤Þ¤ë
¥Ï¥µ¥ß¤Ç°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ÆOK¤À¡£
¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤è¤¦
ºÇ½é¤Ï´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ô¥ê¿É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ªÆù¼«ÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç³ú¤ß¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ë»ÝÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤À¡£
´Å¢ª¥Ô¥ê¿É¤ò嚙¤ß¤·¤á¤ë¹¬¤»
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤¿½çÈÖ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤!
¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×
¡û¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤È¤Ï?
¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë
¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤Ï¡Ö¤¤ó¤°¥³¡¼¥¹(3,718±ß¡Á)¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹(4,818±ß¡Á)¡×¤ÇÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½
´õ¾¯Éô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ê¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¶¯
¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤ËÊÂ¤Ö¿Íµ¤¤Î¡ÖÎ¢Ì¾Êª¡×¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë!
Â¾¤Ë¤â¡Ö¤¤ó¤°¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¡û¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë? ¡Ö¥É¤Ç¤«!! ¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥É¤Ç¤«!!¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×¡£Çö¤¯Âç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¸ª¥í¡¼¥¹¤ò¾Æ¤¡¢ÏÂÉ÷¤À¤·¤ò»È¤Ã¤¿¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£
¡Ö¥É¤Ç¤«!! ¥í¡¼¥¹ ¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¡×
¤Þ¤º¤ÏÌÖ¤ÎÃæ±û¤ÇÌ£ÉÕ¤±ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£
¥È¥ó¥°¤Ç¾å¼ê¤Ë¹¤²¤Æ¾Æ¤³¤¦
Æù¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤Æ7³ä¤Û¤É¾Æ¤±¤¿¤éÁÇÁá¤¯Î¢ÊÖ¤¹¡£
´°Á´¤Ë½Ì¤ßÀÚ¤ëÁ°¤ËÁÇÁá¤¯Î¢ÊÖ¤¹!
»Ä¤ê3³ä¤Û¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤´¤í!
Çö¤¤¤Î¤ÇºÇ½é¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¾Æ¤±¤Æ¤ªÆù¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á
¤ªÆù¼«ÂÎ¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Í¤®±ö¥Ý¥ó¿Ý¤Ë¤¯¤°¤é¤»¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ÇÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
¤¢¤Ã¤µ¤ê¡ß¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡ûÆù¤Î»ÝÌ£¡ß¤¿¤Þ¤´¤Î»ÝÌ£¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×¡£¤ªÆù¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤Þ¤´¤¬1¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖßÕ¤ê¤¹¤¾Æ¥«¥ë¥Ó¡×
¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤ÆÌÖ¤Ë¾è¤»¤è¤¦¡£
Ä¹¤¤¤ªÆù¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¾è¤»¤ÆOK
¿§¤¬¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¤¬½Ì¤ó¤Ç¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤½¤¦¡£
¤³¤Î½Ì¤ó¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¿©Íß¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ä¡Ä!
¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÂÎ¤¬ßÕ¤ì¤¿¤é¤¿¤Þ¤´¤ËÄÒ¤±¤ÆÌ£¤ï¤ª¤¦¡£´Å¤¯Ì£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤¹¤¾Æ¤¤Î¥¿¥ì¤ÈÀäÌ¯¤ÊÆù¤ÎÇö¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤Þ¤´¤Î»ÝÌ£¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¡ÖÆù¤Ã¤Æ¹¬¤»!¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
Æù¤Î»ÝÌ£¡ß¤¿¤Þ¤´¤Î»ÝÌ£¤¬¥À¥Ö¥ë¤Ç¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¡û°ìÆ¬¤«¤é500g¤Î´õ¾¯Éô°Ì¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï°ìÆ¬¤«¤é500g¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£Çö¤¤¤ªÆù¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¤¬¤Ç¤¤¿¤é¿´¤·¤ÆÄ©¤â¤¦¡£
¡Ö¤¤ó¤°¥«¥ë¥Ó¡×
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÌ¤ò30ÉÃ¤«¤é1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¡¢¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¥¹¥ê¥Ã¥ÈÌÌ¤«¤é¾Æ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
Â³¤¤¤ÆÎ¢ÊÖ¤·¡¢¾å²¼¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é1Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Æ¤«¤ì¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÖ¤Î³°Â¦¤Ç¾Æ¤¯¤È¤è¤¤
¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¥Ï¥µ¥ß¤Ç°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃæ¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤´¤í¡£¤¸¤å¤ï¤Ã¤È»é¤È»ÝÌ£¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¯¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Æù¤È»é¤Î»ÝÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë!
¡û¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¤Ë¥¬¥ê¥Ð¥¿¤ÏÈ¿Â§¡ª¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×¡£¶Ë¸ü¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ï¥é¥ß¤È¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¡ÖÄ¶¶Ë¸ü¥Ï¥é¥ß¡Á¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¡Á¡×
¤Þ¤º¤ÏÀÚ¤ê¹þ¤ßÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÌÖ¤ÎÃæ±û¤Ç¾Æ¤³¤¦¡£¾Æ¤»Ï¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¤â°ì½ï¤ËÌÖ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£
¥¬¥ê¥Ð¥¿醬Ìý¤â°ì½ï¤Ë²¹¤á¤Æ¤ª¤³¤¦
¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¾ÌÌ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¾ÌÌ¤ò¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤³¤¦
¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ï¥µ¥ß¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
¥¬¥ê¥Ð¥¿¾ßÌý¤Ï¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆù¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤È¡¢¥³¥ê¥³¥ê¤È¤·¤¿¥Ï¥é¥ß¤ÎÊ¬¸ü¤¤¿©´¶¤ËÍí¤à¥¬¥ê¥Ð¥¿醬Ìý¤ÏÈ¿Â§µé¤Î¥¦¥Þ¤µ¡£¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÃæÈ×¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦È¿Â§µé¤Ë¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë
¡ûÄ¹¤µ¤Ë¶½Ê³! ¡ÖÄ¹¤¤!!23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×
ºÇ¸å¤Ï¡ÖÄ¹¤¤!!23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×¡£Ä¹¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤¥Ï¥é¥ß¤Ë¡¢¿ÉÌ£Á¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¤!!23cmÔäÄÒ¤±¥É¥é¥´¥ó¥Ï¥é¥ß¡×
¤ªÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÔä¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥Ï¥é¥ß¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£
¤É¤³¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î!?
23Ñ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï°µ´¬! ¤Þ¤º¤Ï¿âÄ¾¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦!!
¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¤ªÆù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤!
ÌÖ¤ËºÜ¤êÀÚ¤ë¤«? ¤È°ì½Ö»×¤¦¤¬¡¢ºÜ¤ë¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£¤Þ¤º¤ÏÌÖ¤ÎÃæ±û¤Ç¾Æ¤»Ï¤á¤è¤¦¡£Î¾ÌÌ¤ò·Ú¤¯¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£
Ä¹¤¤¤±¤ì¤ÉÌÖ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¼ý¤Þ¤ë
¥Ï¥µ¥ß¤Ç°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ÆOK¤À¡£
¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤è¤¦
ºÇ½é¤Ï´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ô¥ê¿É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ªÆù¼«ÂÎ¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç³ú¤ß¤·¤á¤ë¤Û¤É¤Ë»ÝÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¹¬¤»¤À¡£
´Å¢ª¥Ô¥ê¿É¤ò嚙¤ß¤·¤á¤ë¹¬¤»
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¾ÆÆù¤¤ó¤°¤Î¡Ö¸ÞÂçÌ¾Êª¡×¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤¿½çÈÖ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤!