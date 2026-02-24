

日本武道館、そして昨年は東京体育館でのワンマンを成功させたアニソンダンスパフォーマンスチーム・REAL AKIBA BOYZ（略称：RAB）。その次世代メンバーを中心に活動する若手精鋭ユニット「RAB ESPICE（アールエービーエスピス）」が今、新たなステージへと踏み出している。

RAB ESPICEは、2019年にREAL AKIBA BOYZに加入した、ネス、とぅーし、ゾマやかじゃない！の3名で結成されたユニット。昨年から新メンバーとして高校生の凪、中学生のKOSUKEが加わって5人体制に。スタイルの幅が広がり伸び代だらけのオタクダンサーたちに、インタビューを実施！ 世代感のギャップやメンバーの印象、今後の目標などについて語ってもらった。

【写真】笑顔で空中回転を決める現役高校生メンバーの凪



――REAL AKIBA BOYZ本体のほか、チーム内ユニットとしてオリジナルメンバーで結成されたRAB ROOTS、そして次世代メンバーから結成されたのがRAB ESPICE。ユニット誕生のきっかけはなんだったんですか？

ゾマやかじゃない！ REAL AKIBA BOYZは5人で活動していて、そこに僕、とぅーし、ネスが加入して。3人でもイベントをやっていましたけど、最初の一年間はユニット名がなかったんですよ。

とぅーし "RABの新メンバー"として活動していました。そのうち、オリジナルメンバーはユニット名を募集して「ROOTS」になって。

ネス 我々は「RAB ESPICEです」って名乗るようになって。

――ユニット名は自分たちで決めたんですね。

とぅーし はい。これまでのRABを自分たちなりに消化してより良い形でスパイスになれたらという思いから、「Spice」に「E」を足して"いいスパイスにしよう"という意味を込めて名付けました。

ゾマやかじゃない！ 味や香りを引き立てるスパイスのように、僕らのパフォーマンスで皆さんの日常にちょっとしたスパイスを入れたい。非日常を届けられる存在になれたらいいねって。



RABと兼任。ダンス歴14年。白上フブキ推しのVtuberオタク、ネス。「ダンスジャンルは、手や腕を動かすタット。誰が見てもすごい！と思われることがしたくてロボットダンスを始めて、その延長でタットと出会いました」



――2020年11月のお披露目ライブから活動が始まり、昨年には10代の2名が加わって5人体制になりました。

ネス いやぁ、すごいですよね。今年になって20代が消滅して、気づけば10代と30代しかいない（笑）。

ゾマやかじゃない！ ネスが1月で30歳を迎えたので、20代がいなくなっちゃいました（笑）。はい、凪とKOSUKEはおいくつですか？

凪 17歳です。

KOSUKE 14歳です。

ネス あなたは何歳？

ゾマやかじゃない！ え！？ なんの話でしたっけ？（笑） 2倍にしてもまだ年下だもんね。びっくり！！



最年少の現役中学生ダンサー。ダンス歴8年。ラブコメ好きのアニメオタク、KOSUKE「得意なダンスジャンルは、ブレイクです。小さい頃にRABを見て、アニソンバトルの文化を知って自分も出るようになりました」





――加入前は、RABプロデュースの新世代パフォーマンスユニット「REAL AKIBA JUNIORZ」で活動していたお二人。同世代ではなく、どうしてこんなに年の離れたメンバーを選んだんですか？

ネス 正直、年齢を見てメンバーを選んだわけではなくて。僕らにはないフレッシュさがあって、こいつとなら一緒にやっていきたいって2人を誘った結果、たまたま10代だったっていう。

ゾマやかじゃない！ 当初、ネスが俺らに言ってくれたのは「ROOTSが積み上げてきた数年を俺らはもっと早いスパンで駆け抜けていきたい。ここからどんどんブーストを上げよう」という言葉で。その加速に必要だったのは、ユニットの起爆剤となるような存在。そういう観点で選びました。

――新メンバーが入ったことでパフォーマンスは変わりましたか？

とぅーし 全然違います！ ゾマさんはブレイクダンスですが、僕とネスはタット（腕や指の動きで見せるスタイル）がベースなので立ち踊りが多くて。パフォーマンスの構成に限りがあったんです。でも、凪はアクロバット、KOSUKEはパワームーブ（ブレイクの回転技）のスペシャリスト。空中技が増えたことでショーケースに立体感が生まれ、メリハリがつくようになりました。先輩たちからは「お前らラクしてない？」って言われますけど（笑）。



RABと兼任。ダンス歴15年。異世界転生ものアニメや『週刊少年ジャンプ』をこよなく愛す、とぅーし「フィンガータットからフルボディ、ブレイクやポップなど、いろいろなジャンルを混ぜたスタイルで踊っています」



ゾマやかじゃない！ アクロバットとパワームーブが入るとほんとありがたいんですよ！ KOSUKEはさ、くるくる回るときってどういう感覚？

KOSUKE 自分のムーブは即興が多いので、技をやるときは次のことを考えていて。ライブをやっている感覚はないかもしれない。だから、イベントが終わると何をやったかとか覚えてないんです。

凪 わかります。僕もアクロバットの連続技でこれやろうと決めた瞬間、もう次の技のことを考えているので。

とぅーし 彼らは過去を振り返らないっす！

ゾマやかじゃない！ そうだよね。今を生きているんだねー！

ネス どういうこと？（笑）



現役高校生パフォーマー。アクロバット歴10年。昭和や平成のレトロゲームオタク、凪「小１からいろんな習い事をして、一番長続きしたのがアクロバット。ダンス歴はまだ浅いですが、空中の回転技は得意です」笑顔で宙に浮かぶことが出来る。



――活動を共にして、年齢の差を感じることはありますか？

凪 もちろんありますよ。

ネス いや、なんなら凪は一番年上だろ（笑）。

とぅーし 高校生ですけど、中身は一番おじさんなんですよ（笑）。昔のテレビ番組や映画が好きで、レトロゲームに関してはめちゃくちゃ詳しいんですよ！

ゾマやかじゃない！ 最近ハマっているゲームは？

凪 最近だと、あれですね。『マジカルポップン』っていうスーファミ（スーパーファミコン）のゲームがあって。10万円くらいするんですけど。

ゾマやかじゃない！ スーファミ!? この人、年齢詐称です！（笑）

とぅーし 年齢差感じます！（笑）

凪 えー、逆に合いませんか？ 昔のバラエティ番組も好きなので配信でよく見るんですけど、それこそ「めちゃイケ！」だったり「はねトび」だったり、あとは「レッドカーペット」も好きですね。

ゾマやかじゃない！ なんで高校生の口からそのワードが出るんだよ！ おかしいだろ！（笑）

KOSUKE 全くついていけないっすよ（笑）。

ゾマやかじゃない！ 2人とも中高生って感じしないですよね。KOSUKEも凪とは違ったベクトルで大人びていて。

とぅーし この前、配信番組の撮影でみんな王子様の衣装を着たんですけど、「靴は持参」ってことが若い組に伝わっていないトラブルが起きたんです。

ネス 連絡いったとき、KOSUKEはすでに家を出ている時間だったもんなぁ。

とぅーし そう。私服で来るだろうから「ごめん、来る途中でローファーを調達してくれない？」って連絡したら、「今履いています」って返信が（笑）。

ゾマやかじゃない！ 学校あって制服ならわかるけど、普段履きでローファーってすごいね！ 今日の私服もアーティストみたいにおしゃれな格好で......、まあ僕らアーティストなんですけど（笑）。ファッションリーダーですよ！

KOSUKE 私服でローファー履きますよね？

凪 履かないよ（笑）。すげぇー！

――では逆に、2人から見た先輩たちの印象は？

凪 ノーコメントで（笑）。

とぅーし おーい（笑）。

凪 ゾマさんは、配信番組で「間が嫌い」だと言っていて。実際、隣で喋っているのを見ると、本当に間が嫌いなんだなって思いました（笑）。フリーライブでは率先して喋ってくれるので、いつも助けられています。視野が広くて、「エレベーターに乗っている、そこのあなた！」とか言いますよね（笑）。



RABと兼任。ダンス歴18年。アニメ全般が大好きな『アイカツ！』オタク、ゾマやかじゃない！「高1からダンスを始めて、ESPICEではブレイクをやっています。小柄だけどムーブがデカいので



KOSUKE うんうん、イベントで中心になってMC回してくれるのはゾマさん。どうしたらいいですかね？って相談とか、質問はネスさんにします。

凪 僕もネスさんに悩み事とかいろいろ相談させてもらっています。とぅーしさんもSNSの運営面でよく相談させていただいて、すごく頼もしいなって。

KOSUKE とぅーしさんは......、天然だなって思うときが多くて（笑）。なんか場が和むというか......。真面目な会話の中でもたまに笑いが起こるので。例えば最近だと、英語が読めないとか（笑）。

とぅーし え!? それで？ そこからいい方向に持っていけるの？

KOSUKE なんか......やってくれるときはやってくれるんっすよ！

ゾマやかじゃない！ うんうん、やってくれるよね（笑）。

KOSUKE MCのときとか、ゾマさんとネスさんが喋っているときに急にバーって話をまとめたり、不意にいいこと言ったりして。それがギャップがあっていいなって。名場面を作ってくれます！

ネス 確かに、名場面製造機だわ（笑）。

――それぞれの個性が爆発しているRAB ESPICE。新体制になって初のワンマンライブツアーが3月から始まりますが、今後のユニットとしての目標は？

ゾマやかじゃない！ 東名阪ツアー「VIVID VISION」を通して、5人になった意味をちゃんと形にしたいと思います。今のRAB ESPICEだからこそ出せるものを届けたいし、まだ行ったことのない場所にも足を運んで、僕らなりの"非日常"を届けられる存在になりたいです！

とぅーし RABのオタクなところは大切にしつつ、新しいことにもどんどん挑戦していきたい。その変化していく過程も含めて楽しんでもらえたら嬉しいです。五感で楽しめるような新しいライブをこの5人で作っていきます！

■RAB ESPICE（アールエービー エスピス）

2019年にREAL AKIBA BOYZに加入したゾマやかじゃない！、とぅーし、ネスで結成された、RAB内の次世代ダンスパフォーマンスユニット。2025年に凪、KOSUKEが新加入。5人体制になって初のRAB ESPICE ワンマンライブツアー「VIVID VISION」は3月19日(木)に愛知・Zepp NAGOYA、3月21日(土)にNHK大阪ホール、4月5日(日)に東京・Kanadevia Hallにて開催予定。

公式X【@RAB_ESPICE】

公式Instagram【＠RAB_ESPICE】

取材・文／釣本知子 撮影／荒熊流星