『エヴァ』完全新作シリーズ制作を発表、制作はスタジオカラー×CloverWorks
『エヴァンゲリオン』30周年を記念したイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の最終日に開催された2月23日Final Programにて、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報が発表された。
シリーズ構成・脚本はヨコオタロウ、監督は鶴巻和哉、谷田部透湖、音楽は岡部啓一、制作はスタジオカラー×CloverWorks。
『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(月・祝)Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致しました。シリーズ構成・脚本ヨコオタロウ監督鶴巻和哉、谷田部透湖音楽岡部啓一制作…- エヴァンゲリオン公式 (@evangelion_co) February 23, 2026
