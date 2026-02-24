会員制ドッグパークに描かれた壁画は高さ8.5メートル

ドジャースの大谷翔平投手と愛犬・デコピンが描かれたロサンゼルスの“名所”にMLB公式が注目した。笑顔でハイタッチを交わす姿が描かれた壁画を掲載し「本当に素晴らしいよ」と称えた。

この壁画は今春オープン予定の会員制ドッグパーク「Pawradise Park」に描かれており、高さは28フィート（約8.5メートル）。作者はアーティストのアレックス・アリ・ゴンザレス氏で、過去にも大谷の壁画を制作している。

米地元紙「ニューヨーク・ポスト」は12日（日本時間13日）に壁画の詳細を報じ、「2人が絵画という形で永遠に記憶された。MLBのシーズンは過酷で彼らはもうすぐ離れ離れになるが、少しは（その現実を）受け入れやすくなるだろう」と綴っていた。

このたびMLB公式も「必見：ロサンゼルスにある『ポウラダイス・パーク』は、ドッグパークのために、ショウヘイ・オオタニとデコイによる始球式を描いた壁画を制作した」としており、新たな名所となるだろう。（Full-Count編集部）