¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

¡¡¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À­¤¬¿ÏÊª¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ï2·î21Æü¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ23Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£

¡Ö¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ë»ûÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡Ò2026Ç¯2·î21Æü¸áÁ° ¹¥¸Å±à¿ÜËá¶è¡Ó
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×À¼¤ò¤«¤±¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë»ûÅÄ¤µ¤ó¡Ò2026Ç¯2·î21Æü¸áÁ° ¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¡Ó

¡¡2003Ç¯2·î21Æü¸á¸å10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è²£Èø¤Î»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦Ì¯Ë¡»û±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢ÂðÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î»ûÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ44ºÐ¡Ë¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÓ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£

­¡»ö·ïÈ¯À¸¸½¾ì ¢¨²èÁüÄó¶¡¡¦Ê¼¸Ë¸©·Ù
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¡¦¿ÜËá·Ù»¡½ðÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢ÁÜºº°÷¤Î¤Ù6Ëü4000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÈÈ¿Í¸¡µó¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö·ïÈ¯À¸¸å¡¢º£Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï·×203·ï¡£

¡¡»ûÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¡Ö»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤ÏÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤¿23Ç¯¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤­ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²±£¤ì¤¹¤ëÈÜ¶±¤Ê¿ÍÀ¸¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

¡¡»ö·ï¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯¡¢¥Á¥é¥·¤Ë»ö·ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÃÏ¿Þ¤È¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¥ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢µ­²±¤Î´­µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÁý¤ä¤·¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ÎËÌÅìÌó150¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ç¡¢»ûÅÄ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥âÍÑ»æ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï©¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò²Ã¤¨¤¿¡£

¡¡º£Ç¯¤Ï¶áÎÙ¤Î¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤äËÌ¶è¤Î¸òÈÖ¤Ë¤âÈÏ°Ï¤ò¹­¤²¡¢¥Á¥é¥·¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Ï¡Ö23Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¡¦¿ÜËá·Ù»¡½ðÁÜººËÜÉô ÅÅÏÃ078-731-0110 ¤Ø¡£