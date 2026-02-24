¡ÔÌ¤²ò·è»ö·ï¡Õ¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è ½÷À¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï23Ç¯¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¾ðÊó¤¬¡×É×¤ÏÁÊ¤¨¤ë
¡¡¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ï2·î21Æü¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ23Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡2003Ç¯2·î21Æü¸á¸å10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è²£Èø¤Î»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦Ì¯Ë¡»û±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢ÂðÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤Î»ûÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ44ºÐ¡Ë¤¬¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÓ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¡¦¿ÜËá·Ù»¡½ðÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢ÁÜºº°÷¤Î¤Ù6Ëü4000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÈÈ¿Í¸¡µó¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö·ïÈ¯À¸¸å¡¢º£Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï·×203·ï¡£
¡¡»ûÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¡Ö»ö·ïÈ¯À¸Ä¾¸å¤ÏÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿23Ç¯¡£ÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²±£¤ì¤¹¤ëÈÜ¶±¤Ê¿ÍÀ¸¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯¡¢¥Á¥é¥·¤Ë»ö·ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÃÏ¿Þ¤È¡¢ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¥ó¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢µ²±¤Î´µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤òÁý¤ä¤·¡¢»ö·ï¸½¾ì¤ÎËÌÅìÌó150¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ç¡¢»ûÅÄ¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥âÍÑ»æ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Ï©¾å¤Î¼Ì¿¿¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¶áÎÙ¤Î¿À¸Í»Ô¿â¿å¶è¤äËÌ¶è¤Î¸òÈÖ¤Ë¤âÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢¥Á¥é¥·¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Ï¡Ö23Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¡¦¿ÜËá·Ù»¡½ðÁÜººËÜÉô ÅÅÏÃ078-731-0110 ¤Ø¡£