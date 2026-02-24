立体音響を体感！NeSTREAM LIVE「Music Design Symphonic Orchestra 2025」
2026年2月26日、洗足学園音楽大学 前田ホールで行われる公演「地球 -The Earth-」が、Dolby Atmos対応でライブ配信されます。
配信はNeSTREAM LIVEとKORG Live Extremeの2プラットフォームで同時に実施され、視聴料は無料です。
会場の臨場感を自宅環境に広げる、次世代ライブ視聴プロジェクト！
NeSTREAM LIVE「Music Design Symphonic Orchestra 2025」
開催日：2026年2月26日（木）開場／開演：17:30開場／18:00開演ライブ配信開始：18:00（17:30から配信画面開始）ライブビューイング会場：洗足学園音楽大学 M-STUDIO（Media Laboratory 4階）配信視聴料：無料主催：洗足学園音楽大学 先端音楽表現研究所
NeSTREAM LIVEは、次世代の配信技術コーデックに対応したストリーミングサービスです。
同プロジェクトは、洗足学園音楽大学の前田ホール公演とM-STUDIOでのライブビューイングを連動させる構成です。
学生の制作現場と企業の配信技術を接続し、立体音響と高解像度映像を同時に届ける取り組みです。
Dolby Atmos配信の視聴設定とアクセス情報
イベントコード：TEGRシリアルコード：5S8SMPQS対応テレビ視聴：Apple TV／Fire TV／Android TVアプリ配信音声：Dolby Atmos（非対応機種はステレオ切替可能）
Dolby Atmosでは頭上を含む全方向の音像を扱えるため、オーケストラの定位が立体的に感じられます。
フライヤーにも指揮者と多数の奏者、地球ビジュアルが重ねられ、作品テーマと音場設計の方向性が明快です。
視聴コード入力でアクセスできる導線は、当日の接続を迷いにくくする実務設計。
ライブ配信開始前のアクセスは再生対象外となるため、18:00以降の接続が基準になります。
無料視聴でここまでの音響体験を試せるのは大きな魅力！
公演鑑賞の中心は音楽ですが、今回は配信技術そのものも見どころとして成立しています。
教育機関と技術企業の協働で作る配信モデルは、今後のクラシック配信の基準づくりにもつながる一歩です。
立体音響を体感！NeSTREAM LIVE「Music Design Symphonic Orchestra 2025」の紹介でした。
よくある質問
Q. 配信開始は何時ですか？
2026年2月26日18:00開始です。
Q. 視聴料金はいくらですか？
NeSTREAM LIVEとKORG Live Extremeの配信視聴は無料です。
Q. NeSTREAM LIVEの視聴コードは何ですか？
イベントコードは「TEGR」、シリアルコードは「5S8SMPQS」です。
Q. Dolby Atmos非対応端末でも視聴できますか？
音が出ない場合はアプリのSwitch機能でステレオ再生に切り替えて視聴できます。
