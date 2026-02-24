「ブルーアーカイブ」のアプリリリース5周年を記念した描き下ろしイラストのグッズが当たる、セガ ラッキーくじが登場。

5等級＋ラストラッキー賞で構成され、セガならではの要素を詰め込んだデザインのグッズが揃っています！

セガ ラッキーくじ「ブルーアーカイブ」

発売日：2026年2月24日(火)より順次発売予定

価格：1回 770円（税込）

取扱店：ローソン、各種ホビーショップなど

※店舗へのお問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗により、発売時間が異なります

※数量限定のため完売の可能性もあります

5等級に加え、くじの最後の1枚を引いた人が貰える“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレ無しのくじを楽しめます☆

賞品には、人気イラストレーターユニット「QP:flapper（キューピーフラッパー）」による、アプリリリース5周年記念の描き下ろしイラストを使用。

描き下ろしイラストをビッグサイズで楽しめる「B3ビジュアルボード」や「ビッグアクリルスタンド」をはじめさまざまなグッズが登場しています。

「クリアファイル＋ステッカーセット」は、等身イラストとデフォルメイラストの両方を楽しめるのがポイント。

身に着けても飾っても楽しめる「アクリルキーチェーンスタンド」や「ビッグ缶バッジ」は、集めたくなる賞品です。

最後のくじを引いた人がもらえる“ラストラッキー賞”には「スペシャルクッション」が用意されています☆

A賞 B3ビジュアルボード

種類：全5種

アプリリリース5周年記念の描き下ろしを、大きなサイズで楽しめるA賞の「B3ビジュアルボード」

キャラクター別に5種類が用意されています！

B賞 ビッグアクリルスタンド

種類：全5種

B賞は描き下ろしイラストを全身で飾れる「ビッグアクリルスタンド」

見応えあるサイズで、飾っても存在感抜群です☆

C賞 クリアファイル＋ステッカーセット

種類：全6種

等身イラストのクリアファイルと、デフォルメイラストのステッカーをセットした、C賞の賞品。

キャラクター別の5種類に加え、デフォルメイラストの集合デザインを加えた全6種類展開です！

D賞 アクリルキーチェーンスタンド

種類：全7種

D賞は、デフォルメイラストを使った「アクリルキーチェーンスタンド」

ボールチェーンを使えばキーホルダーとして、スタンドを使えばアクリルスタンドとして楽しめます☆

E賞 ビッグ缶バッジ

種類：全12種

E賞は大ぶりなサイズが目を引くビッグ缶バッジ。

身につけても、集めても楽しい、コレクタブルな全12種類の展開です！

ラストラッキー賞 スペシャルクッション

最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」は「スペシャルクッション」

両面デザインで、等身イラストとデフォルメイラストの両方が使われています☆

ダブルラッキー賞 ビッグアクリルスタンド全種セット

当選数：抽選で10名にプレゼント

セガ ラッキーくじ「ブルーアーカイブ」では、くじ券についているコードから応募できる、“ダブルラッキー賞”も用意。

B賞の「ビッグアクリルスタンド」を、全種セットで10名にプレゼントします！

「ブルーアーカイブ」アプリリリース5周年記念のイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ「ブルーアーカイブ」は、2026年2月24日よりローソンや各種ホビーショップなどで順次、発売予定です！

