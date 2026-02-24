東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルのオールデイ・ダイニング「ファンタジースプリングス・レストラン」

ディズニー映画『アナと雪の女王』や『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした絵画が飾られた店内で、ブッフェスタイルのお食事が楽しめます。

今回は、東京ディズニーシーのスペシャルイベントと連動し、2026年4月から6月の特定日に開催される、シェフこだわりの料理とワインのペアリングを楽しめる特別なランチプログラムを紹介します☆

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”ペアリングランチ

開催日程・テーマ：

・2026年4月15日（水）〜17日（金）【フランス】

・2026年5月6日（水）〜8日（金）【ドイツ】

・2026年6月16日（火）〜18日（木）【スペイン】

開催時間：

1. 11:30〜13:00（受付 11:20）

2. 13:30〜15:00（受付 13:20）

※90分制

料金：

大人（13才以上） 14,000円

中人（7〜12才） 6,000円

小人（4〜6才） 4,000円

※3才以下は無料（席のみ）

※1組につき最大4名まで参加可能

“食で世界を巡る”をテーマに、ヨーロッパ各国の料理に合わせて自分好みのペアリングを発見できるスペシャルランチ。

通常のランチブッフェに加え、月替わりで各国のテイストを取り入れた「アミューズ」と「メインディッシュ」が提供されます。

ドリンクは、スパークリングワイン、ワイン、ノンアルコールカクテルなどの中から、ソムリエと一緒に料理に合わせて選ぶことができ、優雅な“食の旅”を楽しめます。

月替わりのテーマとメニュー

【4月：フランス】

アミューズ：軽くスモークしたサワラとブロッコリーのタルトレット フェッセルとカラスミのゼスト

メインディッシュ：近江鴨胸肉のロースト マニゲットのアクセント ヘーゼルナッツ香る人参ピュレとヒラタケのフリカッセ ビガラードソース

【5月：ドイツ】

アミューズ：サーモンのモルトマリネ ルバーブとスモークしたマスイクラのコンディマン

メインディッシュ：自家製ソーセージ キャラウェイ香るザワークラウトとともに

【6月：スペイン】

アミューズ：ハマグリのマリネーラ ぺルノー香るジュレ ブルグールとフェンネルのサラダ仕立て

メインディッシュ：スペイン産牛タンのグリル チリンドロン風 平飼い卵のフライドエッグとピペラーダ

＜お子様のメニューについて＞

・4〜12才：お子さまプレート、ランチブッフェ、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク

・3才以下：ランチブッフェ、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク

予約・申し込みについて

本プログラムへの参加には、ローソンチケットでの事前申し込み（抽選制）が必要です。

対象：

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル宿泊ゲスト、または東京ディズニーシーに入園するゲスト

（※パーク入園には別途パークチケットが必要です）

抽選申込期間：2026年2月20日（金）10:00〜3月1日（日）23:00

結果発表：2026年3月11日（水）13:00

※予約枠に空きがある場合のみ、2026年3月19日（木）10:00より先着順で再販売が行われます。

ファンタジースプリングスの世界観に浸りながら、洗練された料理とワインのマリアージュを堪能できる特別なひととき。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”ペアリングランチ」の紹介でした☆

